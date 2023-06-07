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Известия.ru

Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ding Kai

Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая при перехватах военных самолетов США

США считают недавние перехваты своих самолетов и кораблей со стороны Китая отражением его растущей агрессивности. Об этом 5 июня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он прокомментировал недавние случаи сближения американских и китайских военных самолетов и кораблей, указывая на «растущую агрессивность Китая».

«Это часть повышающегося уровня агрессивности Народно-освободительной армии Китая — Вооруженных сил КНР», — отметил он на регулярном брифинге для журналистов.

Также Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать линию связи с Пекином, «чтобы ясно сигнализировать, насколько неприемлемыми являются эти конкретные перехваты».

Ранее, 2 июня, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Поскольку Пекин считает Тайвань своей территорией, он рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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