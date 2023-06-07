Войти
Lenta.ru

Маск обсудил с властями Китая связанные с искусственным интеллектом риски

627
0
0
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: EPA-EFE/ Carina Johansen

Американский бизнесмен Илон Маск в ходе беседы с претендентом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди-младшим, транслировавшейся в Twitter, рассказал, что во время своего недавнего визита в Китай он обсудил с властями страны вопросы регулирования искусственного интеллекта (ИИ).

«У нас были очень продуктивные дискуссии о рисках, связанных с искусственным интеллектом, и необходимости его регулирования. Как я понял из этих разговоров, Китай намерен ввести внутри страны меры по регулированию искусственного интеллекта», — заявил предприниматель.

Он также предупредил власти КНР, что создание слишком мощного суперинтеллекта может быть рискованным для суверенитета страны.

Ранее Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях. Миллиардер заявил, что во всем мире искусственный интеллект будут использовать, прежде всего, для разработки оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
Похожие новости
20.02.2023
Ольга Ускова: все ушедшие из России компании представляли продукцию предыдущего поколения
13.11.2019
Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России
23.03.2018
Боевые роботы, или как одолеть Россию и Китай на поле боя
27.11.2017
Роботы-убийцы — угроза для нашей безопасности?
16.11.2017
«Роботы-убийцы» на площадке ООН
27.09.2017
Убить интеллектом
12.07.2016
Оружие, которое хотят остановить Хокинг, Маск и Возняк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов