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ТАСС

Премьер Украины заявил, что группы пилотов для обучения еще не отправлены в Великобританию

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/ Marcin Bielecki

Денис Шмыгаль опроверг ссобственные слова

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг свои слова об отправке групп украинских пилотов в Великобританию. Ранее в понедельник глава правительства после встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли написал в Telegram-канале, что "первые группы уже отправлены в Британию".

Позднее Шмыгаль скорректировал запись, поменяв ее на следующую: "UPD: Первые группы отобраны для обучения в Британии".

Ранее Клеверли встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который рассказал ему об ожиданиях Киева от июльского саммита НАТО и попросил помощи в быстром и существенном усилении украинской системы противовоздушной обороны.

2 июня канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака опубликовала его заявление по итогам встречи с Зеленским, где сообщалось, что Великобритания начнет обучать украинских военных летчиков управлению западной военной техникой в ближайшие недели. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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