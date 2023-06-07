Зеленский пообещал представить на конференции в Лондоне план по восстановлению Украины

Для обсуждения его деталей президент провел совещание с представителями Совбеза и правительства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить в июне на международной конференции в Лондоне план по восстановлению страны, включающий в том числе энергетическую и продовольственную отрасли.

Для обсуждения деталей плана президент провел совещание с представителями Совбеза и правительства.

"Сегодня в формате правительство, офис [президента], Совет национальной безопасности и обороны обсудили энергетическую отрасль и в широком смысле аграрное производство. Не только восстановление того, что у Украины было, а развитие и расширение, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. - Все эти детали представим. Будет основательно. В частности, представим на Лондонской международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится уже в этом месяце".

Конференция по восстановлению Украины запланирована в Лондоне на 21-22 июня.

Ранее Зеленский заявлял, что для восстановления страны потребуется свыше $1 трлн. К этому процессу Киев планирует привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.