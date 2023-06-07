Войти
ТАСС

Зеленский пообещал представить на конференции в Лондоне план по восстановлению Украины

653
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Carl Court

Для обсуждения его деталей президент провел совещание с представителями Совбеза и правительства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить в июне на международной конференции в Лондоне план по восстановлению страны, включающий в том числе энергетическую и продовольственную отрасли.

Для обсуждения деталей плана президент провел совещание с представителями Совбеза и правительства.

"Сегодня в формате правительство, офис [президента], Совет национальной безопасности и обороны обсудили энергетическую отрасль и в широком смысле аграрное производство. Не только восстановление того, что у Украины было, а развитие и расширение, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. - Все эти детали представим. Будет основательно. В частности, представим на Лондонской международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится уже в этом месяце".

Конференция по восстановлению Украины запланирована в Лондоне на 21-22 июня.

Ранее Зеленский заявлял, что для восстановления страны потребуется свыше $1 трлн. К этому процессу Киев планирует привлечь западные страны, передав под их шефство области и города. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
30.06.2021
Нидерланды обвинили ВКС РФ в создании «небезопасной ситуации» в Черном море
30.12.2019
Компания "Роскосмоса" подаст в суд на канадского производителя спутников
13.08.2018
Украина запустила производство 152-мм снарядов
30.03.2016
Спутники санкций
06.06.2014
«Укроборопром» утверждает, что в боях под Славянском БТР-4Е подтвердили заявленные ТТХ
12.10.2011
Верховная Рада поддержала увеличение на 200,8 млн грн до конца года УФ предприятий ГАК "Антонов"
18.04.2007
Все 16 зарубежных микроспутников отделились от ракеты-носителя "Днепр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов