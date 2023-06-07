Лавров: планам Запада на разделение Украины и России не суждено сбыться

Министр иностранных дел РФ считает, что в этом нет сомнений

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Планам Запада по разделению России и Украины не суждено сбыться, в этом нет сомнений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[Киев] "вскармливался" Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться", - сказал он в понедельник во время визита на 201-ю российскую военную базу. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.