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ТАСС

Белый дом назвал приоритетом поставок Украине средства ПВО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck

В Вашингтоне заявили, что не станут опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных комплексов Patriot

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Власти США считают приоритетом поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине, но не станут опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных комплексов Patriot. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я отмечу, что мы в течение многих месяцев уделяем приоритетное внимание противовоздушной обороне. И в последнем пакете [военной помощи Киеву] <...> были дополнительные ракеты-перехватчики. Не опережая события в плане будущих заявлений, я могу заверить вас в том, что средства противовоздушной обороны останутся на первом месте в списке тех типов систем, которыми мы стремимся обеспечить Украину", - ответил он на вопрос о возможности поставок дополнительных комплексов Patriot Украине.

Кирби согласился с тем, что избытка Patriot сейчас нет. "Их немного как в нашем распоряжении, так и в распоряжении стран, которые их приобретали. Но, опять же, я не хочу, чтобы мы опережали события. Мы знаем, что системы ПВО являются приоритетом", - сказал он. Кирби выступил с утверждением, что США "знают, какие хорошие результаты показывают Patriot на Украине". Он подчеркнул, что Вашингтон "будет считать приоритетом" поставки Киеву систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью газете The Wall Street Journal​​​​​​, что Киеву необходимы 50 систем Patriot.

16 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве комплекс Patriot. Позже в Пентагоне выступили с утверждением, что он полностью отремонтирован. 

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