США сложно найти новых союзников в противостоянии Китаю

The Atlantic: новая холодная война кажется почти неизбежной, хотя желающих нет

США пытается обуздать развитие Китая, пытаясь привлечь новых союзников. Но те не спешат под знамена демократии, вкусив плоды экономического сотрудничества с Пекином. Это сделает противостояние более жестким, считает профессор международных отношений Чарльз Купчан

Чарльз Купчан

Холодная война между США и китайско-российским блоком может оказаться еще более дорогостоящей и опасной, чем противостояние между Америкой и Советским Союзом, считает обозреватель Чарльз А. Купчан. Вместо того, чтобы ввязываться в нее, Вашингтону нужно сделать шаг назад, продумать ставки и разработать план, как избежать геополитического разрыва, ведь он существенно повысит риск войны между великими державами и оставит мир слишком разделенным, чтобы управлять глобальными проблемами. Москва уже бросила перчатку, вторгшись в Украину. Но связи между Соединенными Штатами и Китаем не подлежат восстановлению, а растущая экономическая и военная мощь Китая делает его более серьезным конкурентом.

Китай на самом деле является более грозным соперником, чем когда-либо был Советский Союз. Советский ВВП достиг 60 процентов американского. А экономика Китая при нынешних темпах развития обгонит американскую в течение следующего десятилетия. И если СССР не мог догнать Запад по технологиям, то Китай развивает сектор высоких технологий сопоставимыми с США темпами. Да, экономика Китая замедляется и будет сдерживаться внутренним долгом и демографическим спадом. Но с четырехкратным превосходством численности населения КНР, вероятно, значительно опередит Америку по объему экономического производства ко второй половине века.

Китай сильно отстает от Соединенных Штатов, когда речь идет о геополитическом весе и охвате. Но история ясно показывает, что за экономическим подъемом крупных держав всегда следуют экспансионистские геополитические амбиции. Китай хорошо идет своим путем. В его военно-морском флоте больше военных кораблей, чем в ВМС США, а его военно-воздушные силы занимают третье место в мире. Китайские военные уже способны противостоять американским военным в западной части Тихого океана. Китай находится на пути к тому, чтобы в конечном итоге занять свое место рядом с Соединенными Штатами в качестве одной из двух мировых сверхдержав с полным спектром услуг.

Во времена холодной войны Китай и Советский Союз находились в разногласиях. Москва не могла объединиться с Пекином против Запада. Но сегодня Китай и Россия — близкие партнеры. Если начнется новая холодная война, Запад, скорее всего, столкнется с авторитарным блоком, простирающимся от Европы до Тихого океана, что вынудит Соединенные Штаты разделить свои силы между двумя удаленными театрами военных действий. Россия и НАТО противостоят в Европе, американцы так же угрожают Китаю в Тихом океане.

Новая холодная война не будет похожа на свою версию 20-го века. Тогда биполярность сделала геополитическую конкуренцию предсказуемой. Стабильность естественным образом возникла в результате балансирования между двумя доминирующими полюсами власти. Страны присоединялись к СССР или США. Лагерь под знаменами демократии в конечном итоге победил.

Сегодняшний мир становится многополярным, и многие страны, в том числе новые тяжеловесы, скорее всего, откажутся принять чью-либо сторону. Будет труднее создавать коалиции. Международная система также будет гораздо более запутанной и непредсказуемой, а значит, более трудной для управления и стабилизации, чем биполярный мир 20-го века.

Это показало вторжение России на Украину. Более трех четвертей стран мира предпочли остаться в стороне, надеясь пережить разрушительное воздействие конфликта на поставки продовольствия и энергии, пытаясь сохранить сложившиеся политические и экономические связи. Благодаря инициативе "Один пояс, один путь" около двух третей стран мира в настоящее время торгуют с Китаем больше, чем с Соединенными Штатами. Если между Соединенными Штатами и Китаем возникнет соперничество, неясно, к кому примкнут такие крупные экономики, как Индия и Индонезия.

Индия не объединяется ни с Западом, ни с Востоком, а вместо этого стремится служить мостом и посредником между ними. Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар недавно объяснил, что "порядок, который все еще является очень и очень западным", подходит к концу и уступит место "многонациональному" миру. В свете своей близости к Китаю и торговых связей с ним Индонезия, вероятно, больше склонится в сторону Пекина, чем Вашингтона. Согласно недавнему отчету австралийского Института Лоуи, Соединенные Штаты теряют влияние в пользу Китая в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.что отношения его страны с Китаем являются "экстраординарными", и предупредил, что "никто не может помешать Бразилии продолжать развивать отношения с Китаем".

Пока США могут рассчитывать на таких верных союзников, как Великобритания, Франция, Германия и Япония. Но их глобальное влияние идет на убыль. Когда холодная война закончилась, Соединенные Штаты и их партнеры распоряжались почти 70 процентами мирового богатства. Прогнозы показывают, что на долю западных демократий в 2060 году будет приходиться менее 40 процентов мирового ВВП. Это может показаться далеким, но, если новая холодная война материализуется в этом десятилетии и продлится так же долго, как предыдущая, она не начнет сходить на нет примерно до 2070 года.

Кроме того, традиционные союзники Америки, возможно, не захотят вечно направлять свой коллективный вес против Китая. Многие европейские страны поддерживают прибыльные торговые связи с Китаем и держатся в стороне от разгорающейся геополитической дуэли между Вашингтоном и Пекином. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон совершили недавние поездки в Пекин в сопровождении десятков немецких и французских генеральных директоров. Макрон вызвал ажиотаж во время своего визита, заявив, что Тайвань не является проблемой Европы и что "худшим было бы думать, что мы, европейцы, должны быть последователями и приспосабливаться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая".

Даже если Запад объединится против Китая, он должен учитывать свою собственную политическую слабость. Запад был, по большей части, политически здоров во время первой холодной войны: идеологическая умеренность и центризм преобладали в либеральных демократиях по обе стороны Атлантики, подкрепляемые всеобщим процветанием. Такая прочная экономическая и политическая основа породила устойчивую и целеустремленную большую стратегию, которая позволила Западу одержать победу над Советским Союзом.

Те дни прошли. Автоматизация и глобализация нанесли тяжелый урон экономическому благосостоянию рабочих на Западе, подорвав общественный договор индустриальной эпохи. Популизм гуляет по обеим сторонам Атлантики, а идеологическая умеренность и центристский консенсус уступили место жесткой поляризации и законодательной дисфункции. Стратегическая устойчивость сменилась непостоянством. До тех пор, пока Соединенные Штаты и Европа не оправятся политически, демократия будет бороться за восстановление своей глобальной привлекательности, а у президентов Си Цзиньпина и Владимира Путина по-прежнему будут основания утверждать, что лучшие дни Запада позади.

Сегодняшний мир гораздо более взаимозависим, чем тот, который расколола надвое первая холодная война. Поэтому возвращение геополитического разлома нанесет гораздо больший ущерб. В 20-м веке западные экономики смогли процветать, несмотря на минимальное экономическое взаимодействие с Советским Союзом. Сегодня, напротив, Китай глубоко интегрирован в международные рынки. Разрыв торговых связей между Китаем и Западом, если до этого дойдет, нанесет ущерб мировой экономике. Соединенные Штаты уже предприняли шаги, чтобы переместить отдельные цепочки поставок из Китая в дружественные страны и лишить Китай доступа к передовым технологиям. Это взвешенное экономическое дистанцирование от Китая, вероятно, ускорится, превратившись в более широкое экономическое отчуждение, если соперничество продолжит нарастать.

В наш взаимосвязанный век великие державы должны преодолевать идеологические разделительные линии не только для управления мировой торговлей, но и для решения других общих приоритетов, таких как сдерживание изменения климата, предотвращение пандемий и укрепление глобального здравоохранения, недопущение распространения ядерного оружия и гонки вооружений, регулирование киберсфера и управление миграцией. Разогрев соперничества великих держав сделал бы невозможным коллективное управление, необходимое для решения этих насущных транснациональных проблем.

История ясно показывает, что соперничество между восходящими соперниками и правящими гегемонами, как правило, заканчивается войной. Это плохие новости, учитывая высокую вероятность того, что сырьевая мощь Китая вскоре догонит, а затем и превзойдет американскую.

Поскольку сила и амбиции Китая продолжают расти, Пекин и Вашингтон неизбежно будут конкурировать за первенство. В настоящее время идеологический эксцесс и мышление с нулевой суммой как в Соединенных Штатах, так и в Китае подпитывают спираль взаимной враждебности. В Соединенных Штатах ни демократы, ни республиканцы не готовы признать или даже рассмотреть потенциальный конец долгого первенства Америки. Вспыльчивый национализм также влияет на политику Китая; Си Цзиньпин использовал борьбу против Соединенных Штатов, чтобы укрепить свое правление и усилить контроль дома.

Новая холодная война, вероятно, неизбежна, если Китай пойдет по стопам России по пути военной агрессии, будь то против Тайваня или других целей. Но пока у США и Китая есть возможность изменить направление и интенсивность своего соперничества и направить свои отношения в более позитивное русло.

Чтобы остановить и обратить вспять эскалацию враждебности, Вашингтону и Пекину потребуется постоянный конструктивный диалог, и они могли бы даже попытаться разработать модель совместного глобального лидерства. Но для того, чтобы пойти по этому пути, потребуется изменить мышление в Вашингтоне. Рассказ об исключительности Америки практически не оставляет места для равного конкурента, а перспектива новой холодной войны слишком легко вписывается в господствующую парадигму. Президент Джо Байден предвидит столетие, "битвой между демократией и автократией", настаивая на том, что "автократы не победят в будущем. Мы будем. Америка будет. И будущее принадлежит Америке". Соединенные Штаты и их союзники ловко выиграли холодную войну 1.0. Теперь Вашингтон может стряхнуть пыль с той же схемы и победить в холодной войне 2.0.

Но это будет не так просто. Впервые со времен Второй мировой войны и появления Pax Americana Соединенные Штаты вот-вот сойдутся на равных. Если Соединенные Штаты и Китай хотят избежать конфронтации, а вместо этого работать вместе, чтобы укротить мир, который будет одновременно многополярным и взаимозависимым, двум странам необходимо научиться комфортно жить рядом друг с другом в глобальной системе, которая идеологически и политически разнообразна. Американцам придется проявить политическое воображение, чтобы сосуществовать с великой державой, чью политическую систему они считают угрожающей и противоречащей их мессианскому стремлению к распространению демократии. Альтернативой является непреодолимый геополитический раскол и углубляющийся глобальный беспорядок.

Потенциальная неуступчивость Китая в сочетании с конфронтационным национализмом, вызывающим дебаты как в Пекине, так и в Вашингтоне, может заставить Соединенные Штаты прицелиться ниже. Если это так, Вашингтон должен, по крайней мере, договориться с Пекином о руководящих принципах ограничения и управления конкуренцией. Две страны могли бы упорядочить контакты между военными, например, и отделить обсуждение транснациональных вопросов, таких как изменение климата, глобальное здравоохранение и торговля, от более сложных вопросов, таких как Тайвань и права человека.

Независимо от того, стремится ли Вашингтон к общему глобальному лидерству или только к управляемой конкуренции, момент для начала диалога настал. Соединенные Штаты все еще обладают экономическим и военным превосходством, и две сверхдержавы 21-го века все еще могут избежать опасностей и беспорядков, которые несет геополитический разрыв.