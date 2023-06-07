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ТАСС

Глава МИД Украины заявил, что у ВСУ достаточно оружия для контрнаступления

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ Petr David Josek, Pool

Дмитрий Кулеба считает, что главное - это не дата его начала, а то, насколько успешным оно окажется для Киева

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Украина получила достаточно оружия для того, чтобы осуществлять контрнаступление. Об этом агентству Reuters заявил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы разблокировали поставки всех вооружений. <...> Не осталось ничего существенного, чего необходимо было бы добиваться", - сказал он агентству. Министр не ответил на вопрос о том, начали ли уже Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступление, заявив, что главное - это не дата его начала, а то, насколько успешным оно окажется для Украины.

Кулеба также заявил, что Киев не получал "официальных жалоб" от своих союзников в связи с действиями украинских диверсионных групп в Белгородской области.

Касаясь возможности вступления Украины в НАТО, Кулеба заявил, что присоединение к альянсу не позволит остановить идущий конфликт, но "поможет предотвратить будущие войны". "Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе - это дождаться момента, когда Украина станет членом НАТО", - сказал он.

В субботу заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил газете The Times, что, с его точки зрения, для успешного наступления Киеву нужно больше артиллерии и бронетехники. В ранее опубликованном интервью газете The Wall Street Journal президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к контрнаступлению, но подчеркнул, что оно может пойти по разным сценариям.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

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