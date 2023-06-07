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Россия взломала секретные данные НАТО — Украине грозят неприятности

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Baijiahao: взлом секретных данных НАТО позволил России наносить удары по объектам ВСУ

Возможности российской разведки просто экстраординарны, отмечает пользователь Baijiahao. Как он считает, служба взломала сверхсекретные данные НАТО, которые содержали важную информацию о ВСУ. Это позволило Москве определять местонахождение объектов противника и наносить сверхточные удары.

Конфликт на Украине длится больше года, и новости о том, что Россия наносит крупномасштабные авиаудары по стране, уже не редкость. Время от времени ВС РФ проводят ракетные атаки, нацеленные на украинские объекты. Только за май они совершили в общей сложности 15 ударов по Киеву, и все были массированными. Всем очевидно, что Москва довольно часто бьет по столице противника. Это также заставило многих усомниться в силе России: она так давно сбрасывает снаряды на Украину, но та все еще стоит. Что за ракеты запускает Москва? Кроме того, кто, в конце концов, ее поддерживает? Почему у ВС РФ столько ракет и беспилотников, позволяющих снова и снова наносить масштабные авиаудары по Украине?

Взлом сверхсекретных данных разведки НАТО

По мнению экспертов, реальной целью Москвы является не Киев, хотя она прекрасно осознает его важность. Непрерывные бомбардировки столицы на самом деле нацелены на то, чтобы ВСУ стягивали к городу все больше передовых зенитных ракетных комплексов, систем ПВО и других вооружений. В результате Россия получает возможность более точно бить по расположенным в других местах складам боеприпасов, военным заводам и прочим объектам. Это отличный способ применения военной тактики "поднимать шум на востоке и наносить удар на западе". Хорошо известно, что Украина неразрывно связана с НАТО в военном отношении. Многие эксперты думают, что причина, по которой Россия всегда может совершать точные нападения на важные оборонные объекты противницы, заключается в том, что военные страны успешно расшифровали многие сверхсекретные сведения альянса.

Эта идея не то чтобы взята с потолка — она вполне обоснована. В течение последнего года Москва использовала авиаудары по Киеву, чтобы держать Владимира Зеленского в напряжении. С другой стороны, она проводила высокоточные атаки на некоторые объекты инфраструктуры и ВСУ, явно располагая данными спецслужб. В последний раз, успешно заблокировав украинские истребители в месте дислокации, российские разведчики также обнаружили там временный склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника. Очевидно, что получить эту информацию они могли только из каналов НАТО. Просто поражает, насколько разведывательные возможности России обширны и экстраординарны.

Кто же поддерживает Россию?

Непрекращающиеся бомбардировки Киева поднимают и другой вопрос: поддерживает ли Москву кто-то со стороны? На самом деле, все довольно просто: российские оборонно-технические предприятия и военно-промышленные концерны находятся в непосредственном подчинении правительству страны. Другими словами, производство ракет и других боевых снарядов в целом подконтрольно государству, а промышленные мощности увеличиваются или уменьшаются в зависимости от реальных потребностей. Иными словами, пока Россия способна гарантировать поставки электронных компонентов и микросхем, она может обеспечивать себя оружием самостоятельно и непрерывно. Она в состоянии поддерживать себя долгое время — в отличие от Украины, которая нуждается в "донорстве" Запада.

Автор: Новости пролива (海峡新讯)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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