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ТАСС

NYT: нацистская символика в ВСУ может подорвать поддержку Киева Западом

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Источник изображения: AP Photo/ LIBKOS

Как отметила газета, "двусмысленная позиция Украины относительно этих символов, а иногда и их принятие, угрожают дать новую жизнь образам, которые Запад пытался уничтожить более полувека"

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Использование в украинских войсках нацистской символики может отрицательно сказаться на поддержке Киева западными странами, хотя пока власти и общественные организации в этих государствах предпочитают не обращать на такие случаи внимания. Об этом пишет в понедельник газета The New York Times.

Издание приводит несколько случаев, когда фотографии военнослужащих ВСУ с символами нацистских вооруженных формирований или другими изображениями, которые используются ультраправыми организациями, публиковались на страницах украинских вооруженных сил и НАТО в соцсетях. Когда пользователи или журналисты указывали на связь этих символов с нацистской идеологией, снимки быстро удалялись. Как указывает издание, "двусмысленная позиция Украины относительно этих символов, а иногда и их принятие, угрожают дать новую жизнь образам, которые Запад пытался уничтожить более полувека".

Однако, указывает газета, практический реакции со стороны Запада на инциденты с нацистской символикой пока не последовало. "Эти образы пока не подорвали международную поддержку войны. Однако сторонники Украины, западные журналисты и дипломаты оказались в сложной позиции - если привлекать внимание к этим символам, это будет способствовать распространению российской пропаганды. Если не говорить ничего, они будут распространяться", - указывает The New York Times. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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