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ТАСС

Зеленский попросил главу МИД Великобритании помочь в усилении систем ПВО Украины

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Украинский президент мотивировал свою просьбу тем, что российские удары по украинской инфраструктуре, по оценке официального Киева, в последнее время усилились

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в столице страны с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли ожидания Киева от июльского саммита НАТО и попросил помощи в быстром и существенном усилении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

"[В ходе встречи с Джеймсом Клеверли] Владимир Зеленский подчеркнул, что <...> наше государство нуждается в быстром и существенном усилении систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении. Украинский президент мотивировал свою просьбу тем, что российские удары по украинской инфраструктуре, по оценке официального Киева, в последнее время усилились.

Зеленский поблагодарил Великобританию за предоставление возможности начать обучение украинских военных летчиков управлению истребителями западного образца, а также за возможность получать западные системы ПВО. "Я думаю, что все лидеры понимают, что в период, когда происходит большая эскалация, <...> когда у нас нет истребителей, нам нужно что-то, чтобы закрыть наше небо", - сказал украинский президент в разговоре с Клеверли, видеозапись их беседы размещена в Telegram-канале Зеленского.

Пресс-служба украинского президента также сообщила, что в ходе его встречи с главой британского МИД обсуждались ожидания Киева от предстоящего в июле в Вильнюсе саммита НАТО, продвижение украинских предложений по урегулированию конфликта, которые в Киеве называют "формулой мира", подготовка глобального саммита по реализации этой формулы, а также запланированной в Лондоне на 21-22 июня конференции по восстановлению Украины.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Сейчас Украине переданы две батареи систем противоракетной обороны Patriot, а всего Киеву обещаны пять батарей. Однако в опубликованном 3 июня интервью Зеленский заявил, что Украине необходимы 50 систем Patriot.

Саммит НАТО пройдет в литовской столице 11-12 июля. Ранее Зеленский выражал надежду, что на этом саммите будет принято позитивное решение о принятии Киева в альянс в будущем. Зеленский признал, что Украина не может стать членом НАТО, пока на территории страны продолжается конфликт, но заявил, что Киев ждет от июльского саммита альянса четкого сигнала о возможности вступления Украины в НАТО. 

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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