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Представлен бесшумный российский электрокатамаран «Экоходъ 2»

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Бесшумный российский электрокатамаран «Экоходъ 2»
Бесшумный российский электрокатамаран «Экоходъ 2».
Источник изображения: ТАСС

Уже летом он начнёт перевозки по Волге

Компания Sitronics Group представила пассажирский двухпалубный электрокатамаран «Экоходъ 2» модели Ecocruiser, о чём сообщает ТАСС.

Современный дизайн судна соединяет в себе функциональность и эргономичность, а также привлекательный внешний вид. Многие города России развивают речной туризм и встраивают суда в свою транспортную систему. Производимые нами электросуда призваны сделать водные маршруты и прогулки удобными и приятными для туристов и жителей. — Президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Электрокатамаран, рассчитанный на 130 пассажиров, построен на верфи Emperium. Ожидается, что летом «Экоходъ 2» начнёт совершать прогулочные маршруты по Волге. Судно оборудовано двумя батареями мощностью по 400 кВт каждая.



Пассажирское судно имеет две палубы, вмещает в основном салоне 114 пассажиров, а в салоне повышенной комфортности в носовой части судна — ещё 16. За счёт электротяги судно является практически бесшумным.

В числе преимуществ для пассажиров — снижение уровня шума в два раза по сравнению с дизельным двигателем. Использование таких судов обязательно привлечёт новых туристов. Интерес к речным прогулкам просто огромный. Чем больше внимания, тем больше возможностей у разработчиков планировать дальнейшее производство. — Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Первый «Экоходъ» представили в прошлом году.

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Страны
Россия
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