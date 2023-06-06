В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410

L-410

На мощностях УЗГА планируется разработать и в 2026 году уже передать заказчикам первый 19-местный самолет, который будет призван заменить на региональных авиалиниях самолеты L-410, созданные в Чехословакии еще в 60-х годах.

Замена чешскому L-410, конечно, требует оперативного решения, так как уже наблюдаются серьезные проблемы по поддержанию их летной годности из-за наложенных на страну санкций. К примеру, в Коми уже прекратили эксплуатацию L-410 в связи с банальной нехваткой запчастей.

ВК-800

Ранее предполагалось, что с учетом плановой реализации программы импортозамещения в период до 2030 года будет поставлено около 180 локализованных самолетов типа L-410, но провести полную локализацию данного самолета не получилось и теперь идет корректировка программы. На фоне этого было принято решение о создании полностью отечественной разработки для замены L-410 — данными работами российские специалисты будут заниматься совместно со своими коллегами из Белоруссии, с которыми данный проект широко обсуждается. Будущая новинка будет «с пропеллерами», иметь неубирающееся шасси, а в качестве силовых установок предполагается использовать двигатели модели ВК-800. При этом, по словам заместителя главы Минпромторга Олега Бочарова, сроки старта производства российских самолетов на 19 мест сдвинуты на пару лет для проведения по планеру необходимых НИОКР, а «все остальное у нас есть».

Макс Антонов