На Сахалине разработали дрон «Лютик», устойчивый к средствам РЭБ

Дрон «Лютик». Фото: ТАСС

Специалистами Сахалинского центра беспилотных систем по схеме квадрокоптера разработан дрон, получивший название «Лютик», выделяющийся способностью оперативно покидать районы действия комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и уходить в безопасные в этом плане зоны.

Если традиционные дроны, произведенные в Поднебесной, при потере сигналов ступников или радиосвязи приостанавливают полет и после полной разрядки аккумулятора садятся, то «Лютик» в подобной ситуации ведет себя по-другому. Если дрон попал в зону активного действия РЭБ с потерей сигналов управления и связи со спутниками, он реагирует «полным газом» — как пояснили разработчики, «Лютик» производит «отскок», то есть начинает лететь в случайном направлении, стараясь покинут район действия РЭБ.

Дрон «Лютик». Фото: ТАСС

Первые испытания тестового образца «Лютика» уже завершены и по их результатам создается доработанная модификация, имеющая увеличенную автономность с повышенной грузоподъемностью. В режиме наблюдения «Лютик» может держаться в воздухе не менее часа, имея на борту груз массой не более 1,2 кг, или в течение получаса с 1,5-килограммовым грузом.

Макс Антонов