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Техкульт

Российский чипмейкер «Микрон» переходит на китайское оборудование

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Российский «Микрон» переходит на китайское оборудование

На фоне практически полного отсутствия у России доступа к зарубежному оборудованию, производитель полупроводников «Микрон» переходит на применение в своем производстве необходимого оборудования от китайских компаний, а также из некоторых других стран, включая даже Беларусь.

Как уточняет топ-менеджер «Микрона» Сергей Ранчин, предприятие старается увеличить свои производственные мощности в плане выпуска полупроводниковой продукции по 90-нм технологическим нормам, однако в условиях установленных запретов по закупке передовых материалов, технологий и сервисов, заводу приходится развивать производство заменой «одной лошади на другую».

Российский «Микрон» переходит на китайское оборудование

Еще в прошедшем году представители «Микрона» открыто объявили о планах по увеличению к 2025 году объемов по изготовлению кремниевых пластин под 90/180-нанометровые чипы с 3000 до 6000 единиц, что потребует инвестиций в объеме около 10 млрд рублей. Кроме того, с 2022-го на «Микроне» отмечается серьезная перегруженность производственных линий, а в будущем году завод должен приступить к созданию собственных чипов, необходимых для выпуска SIM-карт с отечественной криптографией, о чем мы не так давно сообщали.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Наноиндустрия
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