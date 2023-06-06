Бронеавтомобиль Senator MRAP выдержит подрыв на мине

Roshel Senator MRAP

На выставке CANSEC в Оттаве канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles представила свою новую разработку — бронеавтомобиль Senator MRAP.

Основой «броневика» стал Ford F-550. Полноприводный Senator оснащен 6,7-литровым дизелем мощностью 330 л. с. Внутри смогут разместиться 10 бойцов. Находясь в зоне боевых действий, они могут вести огонь через бойницы. Также, к их услугам специальные, устойчивые к подрыву мин сиденья.

Roshel Senator MRAP

Одно из главных достоинств Senator MRAP — броневая защита. Благодаря усиленному днищу, он может выдерживать подрыв противотанковой 6 килограммовой мины и обстрел из пулемета калибра 7,62 х 39 мм с расстояния 30 метров. Кабина представляет собой бронекапсулу с бронированными дверями и пуленепробиваемым многослойным стеклом. Автомобиль вооружен дистанционно управляемой боевой башней компании Rheinmetall Fieldranger, на которой могут быть установлены пулеметы, автоматические гранатометы или ПТУРы.

Roshel Senator MRAP

Александр Агеев