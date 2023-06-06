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Техкульт

Бронеавтомобиль Senator MRAP выдержит подрыв на мине

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Roshel Senator MRAP
Roshel Senator MRAP.
Источник изображения: techcult.ru

Roshel Senator MRAP

На выставке CANSEC в Оттаве канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles представила свою новую разработку — бронеавтомобиль Senator MRAP.

Основой «броневика» стал Ford F-550. Полноприводный Senator оснащен 6,7-литровым дизелем мощностью 330 л. с. Внутри смогут разместиться 10 бойцов. Находясь в зоне боевых действий, они могут вести огонь через бойницы. Также, к их услугам специальные, устойчивые к подрыву мин сиденья.

Roshel Senator MRAP

Одно из главных достоинств Senator MRAP — броневая защита. Благодаря усиленному днищу, он может выдерживать подрыв противотанковой 6 килограммовой мины и обстрел из пулемета калибра 7,62 х 39 мм с расстояния 30 метров. Кабина представляет собой бронекапсулу с бронированными дверями и пуленепробиваемым многослойным стеклом. Автомобиль вооружен дистанционно управляемой боевой башней компании Rheinmetall Fieldranger, на которой могут быть установлены пулеметы, автоматические гранатометы или ПТУРы.

Roshel Senator MRAP

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
F-5
Компании
Rheinmetall
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