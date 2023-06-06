США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию.

Находясь с визитом в Хельсинки – самой новой столице НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, который давно интересует многих: какова выгода Америки от конфликта на Украине? Ответ был силен неожиданностью.

По мнению Блинкена, конфликт усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, которые могут исходить от Китая. Понимать это надо так: на случай, если Пекин решит применить силу к Тайваню, Вашингтон уже "потренировался" на России.

В этом заявлении – причудливый сплав хитрости, глупости и вранья. Хитрого в нем то, что истинных выигрышей США госсекретарь не озвучил. Большинство из них вполне очевидны, но крайне скандальны по сути своей.

Во-первых, энергетические корпорации Америки получили значительный кусок европейского рынка, который прежде занимала Россия. С учетом энергокризиса, спровоцированного санкционной войной, это обеспечило их сверхприбылью в прошлом году и гарантированными прибылями на годы вперед.

Тут стоит заметить, что в Вашингтоне энергогиганты – самые эффективные лоббисты своих интересов, кроме разве что финансистов с Уолл-стрит. И лишь немного отстают от них по эффективности лоббисты предприятий "оборонки", также облагодетельствованной за счет правительственных заказов ВСУ.

Во-вторых, США, неожиданно превратившиеся в некий островок энергетической стабильности, активно переманивают к себе европейское производство. Создание новых рабочих мест промышленного типа – это то, в чем нуждалась и нуждается Америка, иначе бы Дональд Трамп нипочем не выиграл бы президентские выборы в 2016-м.

Европейских союзников США, для которых американские прибыли означают собственные убытки, эта ситуация бесит настолько, что они больше не могут этого скрывать. Так, на "несправедливость" сложившейся ситуации неоднократно жаловался президент Франции Эммануэль Макрон. Американцы отвечали ему невнятно, а могли бы ответить просто в духе "чем же ты раньше думал?"

Увеличение зависимости ЕС от Вашингтона – еще один бонус от конфликта. Речь идет и об энергетической, и об экономической, и о политической зависимостях. Благодаря боевым действиям на востоке Европы, США держат ряды своих союзников в тонусе, отсекая прежнюю практику некоторых стран иметь с Россией нормальные рабочие отношения, несмотря на политические разногласия.

Такая стратегия обернулась полным фиаско на мировом уровне – даже стабильные американские союзники из числа стран Глобального Юга вроде Пакистана или Колумбии не дали втянуть себя в конфликт с Россией. Но в Европе все получилось, даже НАТО удалось оперативно расширить на север.

Ослабление России как державы, которая посмела бросить вызов глобальному доминированию США, это уже "в-четвертых". Правда, Америка от конфликта тоже терпит некоторые издержки, например, все больше стран начинают с опаской относиться к доллару, зависимость от которого Вашингтон теперь открыто использует как кнут.

Ситуация с Глобальным Югом вскрывает ложь Блинкена. Это не США учатся на России противостоять Китаю, а Китай изучает методы США, которые те применили к России. Изучает внимательно, чтобы прикрыть свои уязвимые места. И делает выводы, которые никак не в пользу Вашингтона.

Вопреки обещаниям президента Джо Байдена годичной давности, у Вашингтона не получилось ни "обрушить" российскую экономику, ни изолировать ее от мировой – только от европейской и только частично. С Китаем не получится тем более – это, как и опыт наблюдателя в текущем противостоянии, должно укрепить уверенность Пекина в собственных силах. Если американцы помешают ему объединить Китай через политику и дипломатию, председатель Си Цзиньпин действительно может сделать ставку на силу.

Провоцировать его на это – глупо, но именно провоцированием американцы и занимаются. Когда Блинкен предложил свое неожиданное видение выгод от украинского конфликта, он вообще непонятно, чем думал. В КНР неизбежно воспримут сказанное им как бахвальство, но и как угрозу тоже, что только укрепит спайку Пекин – Москва, тогда как очевидная задача американской дипломатии – всячески мешать нашему союзу, ведь он обращен в том числе против американского доминирования. Китай это всячески отрицает и раз от разу подчеркивает, что стратегическое сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран¸ но американцев это ничуть не убеждает.

Глупость – это проблема конкретного Блинкена, а не американского истеблишмента в целом, где на российско-китайский альянс смотрят с опаской.

Нынешний шеф Госдепа предельно предвзят к КНР – и уже неоднократно осложнял отношения Вашингтона с Пекином буквально на ровном месте.

Приход Байдена в Белый дом мог стать для них "перезагрузкой" после синофобского периода Трампа, благо этого хотел бизнес в обеих странах, а у Байдена прежде отлично получалось выстраивать контакты с китайцами и лично с товарищем Си. Но после первого же американо-китайского саммита с участием Блинкена все надежды обрушились. Непримиримый, идеологизированный, дидактический подход госсекретаря, решившего прочесть гостям (дело было на Аляске) лекцию о правах человека, спровоцировал их на крайне резкую для восточной дипломатии отповедь.

С тех пор Блинкен ухудшил на китайском треке все, что можно было ухудшить, причем зачастую ненамеренно. Он реально не понимает, как следует вести себя с китайской стороной, а Байден американскую дипломатию подстраховать уже не может – не в том возрасте.

Считается, что Блинкена на посту удерживает только то, что Байден к нему как к подчиненному привык – они работают вместе десятилетиями. Но ближе к президентским выборам, если прижмет, шеф Госдепа все-таки может быть смещен, чтоб стать козлом отпущения, на которого спишут все внешнеполитические провалы нынешней администрации Белого дома.

Многие из них и впрямь на совести лично Блинкена, так что выгонят его (если выгонят) за дело. Однако, несмотря на всю русофобию госсекретаря, это был бы не идеальный для России исход. Своими глупостями и неловкой ложью он явным образом вредит американскому делу – и пусть бы вредил дальше. Нам в кайф.

Дмитрий Бавырин