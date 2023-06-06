ЦАГИ продолжает исследования в интересах перспективной авиации местных авиалиний

Малая авиация — важный отраслевой сегмент, имеющий особую актуальность в Российской Федерации. Современные условия диктуют новые вызовы и требования к летательным аппаратам местных воздушных линий. В исследованиях, направленных на создание новейших отечественных разработок в этой области, задействован и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Специалисты ЦАГИ завершили этап испытаний двухлопастного воздушного винта для дополнительной распределенной электрической силовой установки (РЭСУ) самолета местных воздушных линий. Эта технология предназначена для увеличения подъемной силы крыла на взлетно-посадочных режимах за счет его обдува струями винтов РЭСУ. В результате уменьшится взлетная и посадочная дистанции летательного аппарата. Это позволит использовать для эксплуатации воздушного судна большее количество аэродромов и, как следствие, сделает его полеты более доступными для удаленных регионов России.

ЦАГИ. Источник: Пресс-служба ЦАГИ

Работы проводятся в рамках НИР «Исследования перспективных инновационных технологий и обликов летательных аппаратов, обеспечивающие создание конструктивно-технологической платформы самолетов малой авиации нового поколения», координируемой ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».

Специалисты института разработали аэродинамический проект воздушного винта, спроектировали, изготовили и испытали его модель.

Экспериментальные исследования модели проведены в большой аэродинамической трубе малых скоростей Т-104. Для проведения испытаний использовался специальный стенд для исследования воздушных винтов ВП-107. Испытания проведены при различных углах установки лопастей в диапазоне скоростей от 0 до 80 м/с.

Предварительный анализ результатов подтвердил соответствие экспериментальных значений расчетным. Получены высокие для винта фиксированного шага значения коэффициентов тяги, мощности и полезного действия.

ЦАГИ. Источник: Пресс-служба ЦАГИ

«ЦАГИ в нескольких научно-исследовательских работах показал целесообразность использования дополнительной РЭСУ для улучшения характеристик базирования самолетов малой авиации. Воздушный винт является одним из ключевых элементов данной технологии, который обеспечивает ее высокую энергетическую и, как следствие, весовую эффективность», — прокомментировал научный руководитель НИР, заместитель начальника центра комплексной интеграции технологий ФАУ «ЦАГИ» — руководитель программ реализации научных проектов авиации общего назначения и воздухоплавательной техники Андрей Дунаевский.

Пресс-служба ЦАГИ