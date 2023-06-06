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«Верфь братьев Нобель» спустила со стапелей краболов «Владимир»

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Краболов «Владимир»
Краболов «Владимир».
Источник изображения: © АО «Концерн «Калашников»

2 июня в г. Рыбинск Ярославской области состоялся спуск на воду краболовного судна «Владимир».

Судно проекта DAMEN CCa5712LS, заводской номер 01202, построено в рамках федеральной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу ООО «Мерлион» (г. Владивосток) на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель».

Краболов предназначен для эксплуатации в неограниченных районах плавания. На его борту установлено самое современное оборудование, позволяющее хранить и перевозить до 120 тонн живого краба на длинные расстояния из районов промысла в порты приема продукции.

Проект краболова разработан компанией «Дамен Инжиниринг» из Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии спуска судна на воду участвовали генеральный директор судостроительного завода «Верфь братьев Нобель» Дмитрий Быстров, генеральный директор ООО «Мерлион» Александр Парахин, представители концерна «Калашников», органов власти и судостроения.

«Сердечно благодарю всех заводчан, создававших краболовное судно, за ваши самоотдачу и самоотверженность, проявленные при выполнении этого заказа. По сути, вы вдохнули жизнь в новое судно, проложили ему дорогу в Мировой океан. Своим ударным трудом вы не раз доказывали, что вам по плечу самые сложные задачи. Я горжусь вами! Уверен, что вместе мы достойно продолжим обновлять рыбопромысловый флот России», – подчеркнул, выступая на церемонии, генеральный директор «Верфи братьев Нобель» Дмитрий Быстров.

Глава предприятия также поблагодарил заказчика за оказанное верфи доверие и заверил руководство концерна «Калашников», что, наращивая производственные мощности и расширяя компетенции, «Верфь братьев Нобель» способна качественно реализовать любой высокотехнологичный проект в области судостроения, причем в интересах разных структур и ведомств.

Был отслужен чин освящения краболовного судна. «Крестная мать» судна Лейла Гареева по устоявшейся традиции разбила бутылку шампанского о борт «Владимира».

Напомним, это уже второй краболов проекта DAMEN CCa 5712LS, сошедший со стапелей «Верфи братьев Нобель» за последнее время. В октябре прошлого года на предприятии на воду было спущено краболовное судно «Сергей Приходько» аналогичного проекта и также построенное в рамках федеральной инвестпрограммы «Квоты под киль», однако по заказу компании «Аква–Инвест», входящей в Тихоокеанскую инвестиционную группу. Сейчас на «Сергее Приходько» завершился этап формирования помещений, далее состоится монтаж навигационного и иного оборудования, после чего судно выйдет на ходовые испытания.

Характеристики краболовного судна

Проект DAMEN CCa 5712LS разработан компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург).

∙ Общая длина – 57,70 м

∙ Максимальная осадка по условиям прочности – 4,84 м

∙ Валовая вместимость – 1550 регистровых тонн

∙ Жилые помещения на 24 чел.

∙ Максимальная скорость – 12,6 узла (23,34 км/ч)

∙ Дедвейт, прибл. – 950 тонн

∙ Автономность судна – минимум 40 суток

∙ Мощность главного двигателя – 1620 кВт

∙ Мощность дизель–генераторов – 544 кВт

∙ Мощность аварийного дизель-генератора – 92 кВт

∙ Грузоподъемность крана–манипулятора – 3,5 тонн

© АО «Концерн «Калашников»

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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