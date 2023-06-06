Investor: у Болгарии есть то, что больше всего нужно Украине для успеха контрнаступления

Болгария играет важную роль в украинском контрнаступлении, пишет Investor. Об этом почти никто не говорит, когда речь заходит о поставках оружия, но именно у Софии есть то, что нужно Киеву. В прошлом году она передала ему оружие на один миллиард долларов – в основном тайно.

Бойчо Попов

"Украина готова" — заявил президент Владимир Зеленский в интервью, отвечая на вопрос, что он может сказать о давно объявленном контрнаступлении. Он также заметил, что Украина хотела бы иметь в наличии больше оружия, но не может месяцами его ждать. В течение нескольких недель Зеленский ездил по миру, чтобы добиться большей поддержки. В основном говорят о западных странах, пообещавших Киеву реактивные самолеты F-16 или ракеты большой дальности Storm Shadow. Но особенно Киев зависит от страны, о которой почти никто не говорит, когда речь заходит о поставках оружия: от Болгарии.

Долгое время Болгария и Венгрия считались странами НАТО, которые не поставляли оружие Украине. По крайней мере, официально. Но прошлой весной, когда у украинской армии закончилось топливо и боеприпасы советского калибра, необходимые для борьбы с русскими, спасение пришло откуда не ждали — из Болгарии. Позже выяснилось, что во время своего визита в Киев 28 апреля 2022 года тогдашний премьер-министр Кирил Петков не только заявил о своей поддержке Зеленского на словах, как было официально объявлено, но и тайно помог на практике.

Из-за сложной внутриполитической ситуации в Болгарии и пророссийской ориентации других партий в парламенте это скрывалось от общественности. С другой стороны, либеральная партия Петкова "Продолжаем перемены" (ПП) с самого начала заняла четкую проукраинскую позицию. Изначально в парламенте было принято решение о поставках Украине боеприпасов, напомнил глава внешнеполитического представительства Фонда Конрада Аденауэра в Болгарии Норберт Бекман. Однако после того, как страна начала поставки, президент Румен Радев официально заявил, что Болгария выполнила свои обязательства и больше поставлять не будет.

У Болгарии есть то, что нужно Украине

Две парламентские коалиции — ПП-ДБ и ГЕРБ — не согласились с этим и пообещали и впредь делать все возможное для того, чтобы боеприпасы продолжали поставляться на Украину. "Можно предположить, что эти поставки продолжаются, несмотря на политические разногласия в Болгарии" — отметил Бекман. В прошлом году Болгария поставила Киеву оружия на один миллиард долларов США. В основном поставлялись боеприпасы и гранаты, большинство из них тайно или через третьи страны, такие как Румыния и Польша.

Болгария полезна Украине, потому что, будучи страной бывшего Восточного блока, у нее в распоряжении есть советские боеприпасы. До сих пор, несмотря на поставки оружия с Запада, Украина использует в основном советскую технику. Боеприпасов не так много — Польша тоже поставляет из старых запасов, но их не хватает для удовлетворения потребностей украинской армии. У Болгарии же до сих пор есть 300 тысяч снарядов, которые могут быть немедленно доставлены на Украину.

"Вторая причина заключается в том, что Болгария все еще активно производит" — сказал Бекман. Что именно производит и поставляет Болгария, он не уточняет — слишком велик риск, что Россия из этого сможет сделать вывод, какое оружие используется в большинстве боевых действий, и какие боеприпасы и техника есть у Украины. "Поэтому информация засекречена".

Поставки оружия — вопрос политический

Болгария играет важную роль в предстоящем контрнаступлении. Без поставок большого количества советских боеприпасов оно с высокой долей вероятности будет неудачным, считают военные эксперты. В основном это связано с тем, что украинским солдатам приходится пробиваться через минные поля при отвоевании оккупированных территорий. Перед отправкой пехоты их сначала очищают от снарядов, а это стоит времени и патронов. Поэтому солдаты продвигаются медленно, но несут меньше потерь.

Из-за давних связей Болгарии с Россией поставки оружия на Украину стали вопросом политики. Политически нестабильная страна избрала новый парламент 2 апреля, в пятый раз за год. Победителем стал правоцентристский альянс ГЕРБ-СДС бывшего главы правительства Бойко Борисова, за ним следует либерально-консервативная ПП-ДБ экс-премьера Кирила Петкова. "И те, и другие сделают все, чтобы поддержать Украину" — считает Бекман. Правительство еще не сформировано, но альтернативы не очень привлекательны: на третьем месте пророссийская, националистическая партия "Возрождение", остающаяся верной Москве. "ГЕРБ и ПП-ДБ категорически пронатовские, за ЕС и Украину, а партия „Возрождение“ находится в российском лагере и обвиняет в войне НАТО" — резюмирует Бекман.

Формирование правительства имеет решающее значение для Киева и ЕС

По словам представителя Фонда Конрада Аденауэра, имеется достаточно доказательств того, что Россия пытается повлиять на формирование правительства. "Чем дольше нет правительства, тем сложнее принимать политические решения". Бекман уверен, что в долгосрочной перспективе Россия может попытаться изменить политическую ориентацию Болгарии. Москва также активно пытается влиять на общественные дебаты и СМИ. "Вопреки всем дипломатическим обычаям российский посол продолжает вмешиваться во внутриполитические дебаты" — уточняет Бекман.

Тем не менее, болгарские социологические агентства не видят опасности в том, что пророссийская националистическая партия получит подавляющее большинство. Большинство граждан поддерживают Украину. Однако, по словам Бекмана, Россия по-прежнему многим близка. "В коммунистический период Болгария была очень тесно связана с Москвой". Есть и другие традиции, роднящие страны. Около 20-25% болгар по-прежнему поддерживают Россию. Однако остальные 75% настроены проевропейски.

Бекман уверен, что формирование правительства в Болгарии в ближайшие недели будет иметь решающее значение для поддержки Украины. Важно, чтобы партнеры по НАТО учитывали Болгарию. "Важно хотя бы географическое положение Болгарии, ее порты на Черном море и Дунае, у страны есть важные транспортные коридоры, например, для поставок украинского зерна". Именно поэтому, по словам Бекмана, Украина и Запад должны подождать и посмотреть, сможет ли Болгария преодолеть перманентный политический кризис и стать дееспособным внешнеполитическим партнером.