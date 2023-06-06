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ТАСС

Глава Минобороны ФРГ не исключил изменения позиции по передаче истребителей Украине

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: Global Look Press

Борис Писториус отверг возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин определится по вопросу возможной передачи Киеву истребителей западного производства в течение двух недель.

"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", - сказал Писториус в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), выдержки из которого опубликованы в понедельник.

Как пишет медиакомпания, Писториус также в интервью с ней отверг возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Отвечая на вопрос об опасениях Берлина касательно использования германского оружия на территории РФ, он сказал, что "полностью доверяет украинским партнерам". При этом, как отметила DW, по словам Писториуса, ФРГ и США подчеркивали, что не хотели бы его применения "для пересечения российской границы".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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