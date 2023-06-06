Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о значении Балтийского флота для безопасности России

501
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Военный эксперт Крамник: Балтфлот мешает НАТО блокировать перевозки между Калининградом и остальной РФ

Балтийский флот — единственное средство, которое обеспечивает надежное сообщение с Калининградом по морю, заявил в понедельник, 5 июня, в беседе с «Известиями» военный эксперт Илья Крамник.

По мнению специалиста, если представить, что Балтийского флота не существует, то страны НАТО могли бы, нарушив международное право, блокировать морские перевозки между Калининградом и остальной частью России.


«Наличие Балтийского флота не позволяет этого сделать, только боевыми действиями, а это война со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Крамник.

Ранее в этот день Балтийский флот приступил к оперативным учениям в море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области. Маневры продлятся до 15 июня. Целью учений является повышение уровня готовности органов военного управления Балтфлота, морской выучки экипажей кораблей, а также полевой выучки личного состава береговых войск флота, уточнили в Минобороны.

Тогда же Минобороны сообщило о начале учений Тихоокеанского флота Вооруженных сил РФ в акваториях Японского и Охотского морей. В ходе учений корабельные тактические группы вместе с морской авиацией отработают поиск и слежение за подводными лодками условного противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
17.04.2023
Россия показала, как будет защищать Курилы
01.08.2022
Активизация деятельности в Арктике. Основные положения новой Морской доктрины РФ
03.02.2022
Обороны способность: в Белоруссии отработают защиту от гиперзвуковых ракет
07.04.2021
«Маршал Шапошников» выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря
13.04.2020
Тихоокеанский бросок: как проходят самые масштабные учения кораблей ТОФ
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 23:05
  • 50654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 06.06 04:47
  • 2483
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh