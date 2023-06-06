Военный эксперт рассказал о значении Балтийского флота для безопасности России

Военный эксперт Крамник: Балтфлот мешает НАТО блокировать перевозки между Калининградом и остальной РФ

Балтийский флот — единственное средство, которое обеспечивает надежное сообщение с Калининградом по морю, заявил в понедельник, 5 июня, в беседе с «Известиями» военный эксперт Илья Крамник.

По мнению специалиста, если представить, что Балтийского флота не существует, то страны НАТО могли бы, нарушив международное право, блокировать морские перевозки между Калининградом и остальной частью России.

«Наличие Балтийского флота не позволяет этого сделать, только боевыми действиями, а это война со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Крамник.

Ранее в этот день Балтийский флот приступил к оперативным учениям в море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области. Маневры продлятся до 15 июня. Целью учений является повышение уровня готовности органов военного управления Балтфлота, морской выучки экипажей кораблей, а также полевой выучки личного состава береговых войск флота, уточнили в Минобороны.

Тогда же Минобороны сообщило о начале учений Тихоокеанского флота Вооруженных сил РФ в акваториях Японского и Охотского морей. В ходе учений корабельные тактические группы вместе с морской авиацией отработают поиск и слежение за подводными лодками условного противника.