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ТАСС

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 11 августа

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«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят.
Источник изображения: РКК «Энергия» имени С. П. Королёва

Первым отечественным аппаратом в современной РФ, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа 2023 года с космодрома Восточный. Об этом говорится на сайте туроператора RocketTrip.

"11 августа - дата запуска", - говорится на сайте в разделе о туре на космодром Восточный на старт "Луны-25".

В свою очередь в Роскосмосе напомнили в понедельник ТАСС, что ранее госкорпорация уже сообщала о планах запустить космический аппарат "Луна-25" в августе.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации. 

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Роскосмос
Проекты
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