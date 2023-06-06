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Интерфакс-АВН

Посольство Ирана возобновит свою работу в Саудовской Аравии спустя семь лет после закрытия дипмиссии

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: EPA-EFE/ SEM VAN DER WAL

Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Посольство Ирана в Саудовской Аравии официально возобновит работу во вторник, 6 июня после длительного перерыва, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на МИД Исламской республики.

По данным СМИ, церемония открытия дипмиссии в Эр-Рияде состоится в присутствии нового посла Ирана Алирезы Энайяти, который ранее возглавлял посольство Исламской республики в Кувейте.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Кувейт
Саудовская Аравия
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