Все мобильные соединения РВСН укомплектованы машинами дистанционного разминирования "Листва"

ЦАМТО, 5 июня. Соединения мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектованы машинами дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

МДР "Листва" предназначена для обнаружения и дистанционного уничтожения минно-взрывных устройств (МВУ), имеющих в составе электронные компоненты. Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование МВУ обеспечивается электромагнитным излучением, в результате которого выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их срабатывание. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.