Войти
ЦАМТО

Все мобильные соединения РВСН укомплектованы машинами дистанционного разминирования "Листва"

678
0
+3
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 5 июня. Соединения мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектованы машинами дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

МДР "Листва" предназначена для обнаружения и дистанционного уничтожения минно-взрывных устройств (МВУ), имеющих в составе электронные компоненты. Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование МВУ обеспечивается электромагнитным излучением, в результате которого выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их срабатывание. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.10.2017
Шойгу назвал эффективными и слаженными действия ВС РФ и Белоруссии в ходе "Запада-2017"
25.07.2017
Малый ракетный корабль "Град Свияжск" ВМФ РФ прибыл в Баку на соревнования "Кубок моря"
23.12.2016
Владимир Терехов: европейские космические ноу-хау пришли в Россию
30.10.2015
Новая ударная мощь Москвы
04.07.2014
Тройной «выстрел» корабелов
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
25.09.2009
Президенту "Российской академии ракетных и артиллерийских наук" Виталию Панову исполняется 75 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 23:05
  • 50654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 06.06 04:47
  • 2483
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh