Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть бронеавтомобили американского производства MaxxPro, поставленные ВСУ из США и брошенные боевиками киевского режима в ходе неудачной попытки наступления на Южнодонецком направлении.

Как можно увидеть, украинские военные, получив отпор в ответ на наступательные действия, во время отступления бросили часть своей военной техники. В частности, на кадрах запечатлены четыре единицы бронеавтомобилей американского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Также сообщается, что противник предпринимает новые попытки наступать на Южнодонецком направлении. На участке фронта Великая Новоселовка - Угледар боевикам киевского режима удалось выйти на окраины населенного пункта Новодонецкое, за контроль над селом продолжаются ожесточённые бои.

В отличие от предыдущих попыток атаковать, украинская армия задействовала значительно более серьезные силы. Только с направления оккупированного ВСУ населенного пункта Золотая Нива в направлении оборонительной линии ВС РФ выдвинуто около 30 единиц военной техники, преимущественно западного производства.

Основные силы противника сосредоточены в направлении населенного пункта Новодонецкое, расположенного примерно посередине между Великой Новоселовкой и Угледаром. Украинским боевикам удалось, подавив связь, практически незаметно сформировать ударный кулак и выйти на рубеж атаки. Продолжаются ожесточенные бои.