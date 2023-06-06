Пентагон соврал России и всему миру: он знал о планах ВСУ атаковать Москву

Farda: США знали о готовящейся украинской атаке БПЛА по Москве и, возможно, планировали ее

Либо США дали Украине себя обмануть, либо они солгали России и всему миру. Скорее второе, сообщает Farda. Очевидно, что Украина собиралась атаковать противника на его территории, несмотря на обещания, данные Америке. Более того, в Белом доме заявили, что Вашингтон помогает Киеву планировать операции.

«Украинские власти заверяли нас, что они не будут использовать поставленное нами оборудование для нападения на российскую территорию», — заявляли источники, близкие к Совету национальной безопасности, в ответ на вопрос, было ли США известно заранее о готовящихся налетах беспилотников на Москву и пограничную российскую территорию.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что США принимают участие в обучении украинских военных, но «далеки от того, чтобы поддерживать атаки Киева в любой форме по российской территории».

Таков типичный язык уважаемых американских чиновников и дипломатов. Приведенное выше было ответом координатора по стратегическим коммуникациям и помощника главы Пентагона по связям с общественностью. Ответ максимально обтекаемый, при том, что, после очередных заявлений Киева о подготовке к «контрнаступлению», тот же Кирби — первый из западных политиков, кто пускается в рассуждения о том, насколько готовы или не готовы Вооруженные силы Украины к реальному наступлению. В данном случае, отвечая на упомянутый вопрос журналистов, Кирби добавил: «Мы передаем технику украинцам, обучаем и консультируем их, мы даже помогаем им планировать операции». Но далее пояснил, что в итоге именно Владимир Зеленский и военное руководство Украины решают, проводить им или не проводить боевые действия, а также — что именно им делать с той техникой, которую передает НАТО и как эффективнее ее использовать.

Кирби несколько раз подчеркнул, что украинские власти дали Вашингтону гарантию, что они не будут использовать отправленную им технику для нападения на российскую территорию, но в любом случае это вооружение «было отправлено ​​Украине и принадлежит ей», и Киев сам решает, как его использовать.

После этих слов Кирби сразу возникает вопрос о том, каким образом можно одновременно быть против нанесения ударов с помощью вооружения НАТО по российской территории, но при этом помогать украинским военным «планировать операции»? Можно сделать вывод, что Пентагон и госдепартамент США либо водят всех за нос, либо они, по крайней мере, осведомлены обо всех планах Киева, в том числе и военных. Наиболее вероятно второе, поскольку если бы военные из Пентагона давали себя обманывать, тем более, относительно ударов по российской территории, это означало бы, что они изначально не против таких атак, или что Вашингтону безразлично, будет совершено такое нападение или нет. Значит, в Белом доме, государственном департаменте США и Пентагоне, несомненно, были в курсе готовящихся атак БПЛА по Москве и Московской области. Значит, Америка обманывала российскую сторону и, в конечном счете, весь мир, когда заявляла, что она якобы против ударов непосредственно по России с помощью натовского вооружения.

Кирби даже сам в каком-то смысле проговорился, поскольку уточнил, что подобные вопросы «обсуждались конфиденциально» с украинскими властями. Даже школьнику понятно, что никак нельзя не поддерживать нападение на российскую территорию, не поощрять Киев к подобным действиям, не обеспечивать подготовку к нему, но при этом предоставлять Киеву вооружение и обсуждать «конфиденциально» подобные вопросы с украинским руководством. Равно как нельзя одновременно осуществлять все вышеперечисленное (предоставлять вооружение, обучать военных, обсуждать планирование) и стремиться избежать эскалации конфликта. Хотя Кирби при каждом удобном случае дает понять, что «не поддерживает украинские атаки по российской территории», но при этом действия американской стороны явно направлены на противоположное: Вашингтон делает все возможное для эскалации конфликта. Единственное, чего он пока не делает, — это не отправляет войска НАТО на Украину. Но в этом пока нет необходимости, поскольку на данный момент можно продолжать использовать в полной мере Украину для противостояния России.

Многие западные политики заявляли, что все, что делает Россия против Украины, она делает и против Запада, в частности США и НАТО: все якобы для того, чтобы принести «больше боли и страданий» всему европейскому континенту. В общем, то же самое продолжали повторять на Западе, когда дроны атаковали несколько домов в Москве и Подмосковье. По информации Минобороны России, в этой атаке участвовали восемь беспилотников. Три из них были перехвачены и принудительно посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы, еще пять были уничтожены зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Между тем накануне начальник главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России немедленным и неожиданным ответом на недавние ракетные удары по Киеву. Он подчеркнул, что ответ Украины будет очень скорым, и все это увидят. В этот же день российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ уничтожили несколько аэродромов ВСУ с применением высокоточного оружия воздушного базирования. Однако удар был нанесен по военной цели: были поражены и уничтожены несколько штабов управления, радиолокационные посты, склады авиационной техники и вооружения и боеприпасов украинской армии. Атака Киева в Подмосковье была совершена по жилым зданиям, и это также видели все. Президент России Владимир Путин тогда подтвердил факт ракетного обстрела штаба военной разведки ВСУ и назвал атаку беспилотников по Москве и ее пригороды террористической. «Киев пошел по пути запугивания граждан России и намерен спровоцировать реакцию Москвы» — заявил российский лидер. Ключевое слово в заявлении Путина, очевидно, — «спровоцировать». Собственно, на этом и построены последние события вокруг СВО — на провокации. Россию стремятся спровоцировать, вынудить на радикальные ответные действия, чтобы уже, не стесняясь в средствах, бороться с ней. Так что очевидно для всех, кто несет основную ответственность за разжигание последнего крупного военного конфликта на территории Европы.