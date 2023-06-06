В Кремле сообщили о регулярных звонках Путина в зону спецоперации

Президент России Владимир Путин регулярно совершает звонки в зону спецоперации. Об этом 5 июня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин регулярно совершает такие звонки и получает информацию «с земли», так сказать. Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, всё это оперативно делается», — ответил на вопрос о разговорах с командирами в зоне спецоперации Песков.
Пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в Кремле планы публиковать короткие стенограммы этих диалогов, уточнил, что вряд ли возможно обнародование такой информации.
При этом Песков не стал комментировать сообщения о начале масштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Это связано с ходом СВО, поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны. Вы видели сегодня заявление, которое было сделано ведомством. Мне к этому нечего добавить», — заявил Песков.
Также официальному представителю Кремля неизвестны детали индонезийского плана урегулирования украинского кризиса.
Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на южнодонецком направлении. Противник хотел прорвать оборону на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, однако не добился успеха в этой задаче.
Позднее ведомство опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ, принимавшей участие в попытке наступления на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.