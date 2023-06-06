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РИА Новости

"Украина сама себя уничтожает". Эксперт о попытке наступления ВСУ

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Эксперт Глазунов: у ВСУ нет ресурсов, чтобы организовать широкомасштабное наступление

Попытку ВСУ организовать наступление на Южнодонецком направлении прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

У украинской армии нет ресурсов для широкомасштабного наступления, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке наступления ВСУ на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По данным ведомства, в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Прорвать российскую оборону противник не смог, потери ВСУ составили 250 человек, уничтожено 16 украинских танков, три БМП и 21 боевая бронированная машина.

То, что происходит, похоже на разведку боем, полагает Олег Глазунов.

"То, что было на пяти участках – это, мне кажется, не было наступлением, это больше напоминает выискивание слабых мест в нашей обороне. Посмотрели, можно ли здесь прорваться или нет. Видят – нет, очень мощная оборона, прорваться нельзя. То, что происходит, больше похоже на разведку боем", – такое мнение высказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Даже если прорыв через первые линии российской обороны был бы осуществлен, никакой пользы ВСУ это не принесло бы, продолжил он.

"Даже если бы они прорвались, это не привело бы их ни к какому успеху, никуда дальше они бы не прошли. Единственным результатом были бы дополнительные жертвы для ВСУ. У Украины нет ресурсов, чтобы организовать широкомасштабное наступление по всему фронту, у них не хватит на это сил", – полагает Олег Глазунов.

Действия руководства ВСУ и киевских политиков идут во вред украинскому народу, убежден он.

"Украина сама себя сейчас уничтожает на потеху США и Великобритании, гибнут молодые, здоровые, сильные люди, которые могли бы работать на благо страны. Пока украинцы это не поймут, я не вижу перспектив у Украины как у государства, каждый новый день боевых действий эти перспективы уничтожает", – уверен эксперт.
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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