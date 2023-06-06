"Украина сама себя уничтожает". Эксперт о попытке наступления ВСУ

Эксперт Глазунов: у ВСУ нет ресурсов, чтобы организовать широкомасштабное наступление
Попытку ВСУ организовать наступление на Южнодонецком направлении прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.
У украинской армии нет ресурсов для широкомасштабного наступления, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке наступления ВСУ на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По данным ведомства, в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Прорвать российскую оборону противник не смог, потери ВСУ составили 250 человек, уничтожено 16 украинских танков, три БМП и 21 боевая бронированная машина.
То, что происходит, похоже на разведку боем, полагает Олег Глазунов.
Даже если прорыв через первые линии российской обороны был бы осуществлен, никакой пользы ВСУ это не принесло бы, продолжил он.
Действия руководства ВСУ и киевских политиков идут во вред украинскому народу, убежден он.