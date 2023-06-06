Путин и Эрдоган прижали Евросоюз. Что дальше

Yeni Şafak: ЕС фактически зажат в тисках между Путиным и Эрдоганом

Главным победителем на выборах в Турции после Эрдогана стал Путин, пишет Yeni Şafak. Москва и Анкара будут укреплять сотрудничество во многих областях, что наносит серьезный ущерб Западу, особенно Евросоюзу. Ему придется проводить свою дипломатию в тисках между Турцией и Россией.

28 мая взоры всего мира были обращены на Турецкую Республику. Все внимательно следили за тем, сможет ли Реджеп Тайип Эрдоган, вновь завоевавший преимущество в парламенте, одержать победу в качестве президента в третий раз. Одной из столиц, которая с интересом ждала результатов выборов, вне всякого сомнения, была Москва.

«Мой дорогой друг...»

После того, как победа Эрдогана подтвердилась, от мировых лидеров посыпались один за другим телефонные звонки с поздравлениями и пожеланиями сотрудничества. Кремль также объявил, что Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Российский лидер начал свое послание так: «Дорогой друг, высоко ценим ваш личный вклад в упрочение российско-турецких отношений». Наиболее ярким моментом в послании Путина было то, что он поблагодарил Эрдогана за независимую роль, которую Анкара играет в НАТО. Она воспринимается Кремлем как трещина в альянсе.

В отличие от лидеров США и Европы Россия в ходе избирательного процесса в Турции была очень осторожна в своей риторике относительно выборов, а Эрдоган и Путин прекрасно выдержали экзамен по поводу будущего отношений между Москвой и Анкарой. Как мы помним, кандидат в президенты от оппозиционного Национального альянса, председатель Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (Kemal Kılıçdaroğlu) в заявлении, которое можно рассматривать как саботаж в отношении турецко-российских отношений, отметил: «Дорогие русские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, дипфейк-контентом и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства». После победы Эрдогана на выборах российские средства массовой информации написали, что Кылычдароглу потерпел поражение, несмотря на поддержку Запада, тогда как Эрдоган добился самой трудной и внушительной победы в своей политическое карьере.

Победа Эрдогана в российских СМИ

Прошедшие выборы 14-28 мая стали одним из международных событий, за которыми с интересом следили в России в последние годы. Как до и во время голосования, так и после выборов внимание российских СМИ к результатам было достаточно высоко. Например, респектабельное интернет-издание «Взгляд.ру» отметил, что наравне с Эрдоганом Россия тоже победила на выборах. В анализе газеты «Коммерсантъ» было указано, что крупные государства, в том числе Россия, и западные державы хотят поддерживать связь с Эрдоганом. Далее в той же публикации говорится: «Победа Кылычдароглу могла бы вызвать большое потрясение в геополитическом смысле», — а в то же время подчеркивается, что политика Эрдогана не совпадает с политикой Путина на Кавказе, в Центральной Азии, на Украине и обладает не пророссийской, а протурецкой линией. Анализ, опубликованный на информационном сайте business-gazeta.ru, представил читателям иную точку зрения. В статье под заголовком «Победа Кылычдароглу тоже не создала бы проблем для России» отмечалось, что интересы Анкары совпадают с интересами Москвы, а также обращалось внимание на фразу «нас ударили ножом в спину», употребленную Путиным во время кризиса с уничтожением российского самолета на турецко-сирийской границе. Подчеркивалось, что работать с турецкой оппозицией могло бы быть проще, чем с Эрдоганом, при этом Москва обладает достаточным опытом и гибкостью, чтобы работать с любой администрацией, которая придет к власти в Турции. В целом в российских СМИ распространено мнение о том, что победа Эрдогана на выборах является положительным событием с точки зрения российских интересов, которое окажет положительное влияние на российско-турецкие отношения. Кроме того, ожидание внутренних беспорядков и уличных акций, которое неоднократно высказывалось в российских СМИ, не оправдалось.

ЕС в тисках между Эрдоганом и Путиным

Расширяющиеся масштабы отношений между Россией и Турцией проявляются во всех областях. Общая воля, демонстрируемая прежде всего в сфере энергетики, безопасности, туризма, экономических отношений, а также в урегулировании международных кризисов, наряду с «совпадением химии» между Эрдоганом и Путиным влечет за собой движение уверенными шагами к золотому веку двусторонних отношений. Нет сомнений в том, что выборы 14-28 мая могли бы подорвать российско-турецкие отношения, однако победа Эрдогана не только предотвратила ущерб для двустороннего взаимодействия, но и в то же время, очевидно, способна оказать мульти-эффект в ближайшие годы. Единственной страной, которую Эрдоган упомянул в своей балконной речи после первого тура выборов, была Россия, при этом турецкий лидер дал понять, что благодаря хабу, который будет создан во Фракии, Турция превратится в международный энергетический центр.

Собственно говоря, Путин в своем поздравительном послании также поднял вопрос о создании хаба во Фракии и обозначил шаги, которые будут предприняты вместе с Анкарой. Вместе с тем Эрдоган и Путин даже в неоднозначной выборной атмосфере, не дожидаясь результатов выборов, приняли решение о продлении зернового соглашения. Аналогичным образом совместная воля в направлении ввода в эксплуатацию атомной электростанции «Аккую», которая значительно уменьшит зависимость от других стран в энергетике, также показывает достигнутый уровень отношений. Кроме того, в предстоящее время необходимо внимательно следить за влиянием Путина — Эрдогана в шагах квартета Москва — Анкара — Тегеран — Дамаск по урегулированию сирийского кризиса. Вдобавок к этому Москва и Анкара продолжат поиски путей стабилизации обстановки на Кавказе, к тому же влияние Кремля — Бештепе будет наблюдаться и на Балканах, которые с каждым днем все больше становятся зоной конфликта. Наконец, в предстоящий период перед ЕС стоит непростая задача — проводить дипломатию одновременно с Эрдоганом и Путиным, потому что ЕС фактически зажат в тиски между двумя лидерами.

Таким образом, можно сделать вывод, что победа Эрдогана на выборах еще больше укрепит отношения Анкары как с Россией, так и с США, Западом. Мы также можем сказать, что главным победителем на выборах после Эрдогана стал Путин.

Автор: Сефер Гелен (Sefer Gelen)