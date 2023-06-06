Премьер Де Кроо: Бельгия расследует применение Киевом бельгийского оружия в атаке Шебекино

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель «воспринял всерьез» сообщения о применении переданного Украине оружия в Белгородской области. На эту тему он высказался в понедельник, 5 июня, в интервью радиостанции Radio-1.

Отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область, он заявил, что произведенное в Бельгии оружие может использоваться Киевом только для обороны.

«Мы воспринимаем эту информацию всерьез. Наше министерство обороны и служба разведки начали расследование этой информации, чтобы установить, что в действительности произошло», — добавил Де Кроо.

Ранее, 4 июня, газета Le Soir сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений в ответ на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

До этого, в марте, агентство DPA со ссылкой на минобороны Бельгии сообщало, что Брюссель поставит 230 армейских автомобилей на вооружение украинской армии.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.