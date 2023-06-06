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РИА Новости

Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

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Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, их сопровождали самолеты МиГ-31, сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около 5 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


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