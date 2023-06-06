Руденко отметил, что Москва высоко оценивает мирную инициативу Китая

Как отметил замглавы МИД РФ, многое будет зависеть от реакции "тех стран, которые непосредственно курируют Киев"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва дает высокую оценку мирной инициативе Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы предложение Китая высоко оцениваем, в отличие от западных коллег, - сказал он. - Как будет в перспективе, мы посмотрим. Все во многом будет зависеть от реакции тех стран, которые непосредственно курируют Киев".

Ранее министерство иностранных дел Китая на основе инициативы Си Цзиньпина опубликовало концептуальный документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как подтвердил спецпредставитель, было обсуждение украинского конфликта.