Эрдоган продолжит разыгрывать большой турецкий гамбит. Западу будет нелегко

GN: Запад совершил по отношению к Турции много стратегических ошибок, их уже не исправить

Запад совершил много стратегических ошибок по отношению к Турции, которые уже не исправить, пишет Geopolitika.news. Он не может сделать ее снова послушной. Однако продолжит оказывать давление на Анкару, прежде всего в вопросах, касающихся России.

Зоран Метер

Говоря об Ататюрке, стоит упомянуть один малоизвестный факт. Дело в том, что он первым признал Советский Союз как государство, а также говорил, что у турецкого народа больше точек соприкосновения и общих ценностей с русскими народом, чем с народами Запада.

Признаться, заголовок этой статьи придумал не я, и его мне подсказал похожий заголовок в американском издании "Ньюсвик". Статья в нем на эту тему вышла сразу после объявления результатов воскресных выборов президента в Турции.

А эти выборы еще несколько месяцев назад американские аналитики не без основания объявили самыми важными выборами года в мире.

И понятно почему: в последние два десятилетия, а особенно после провальной попытки военного свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года Турция проводит самостоятельную внешнюю политику. Можно сказать, что делает она это впервые со времен Кемаля Ататюрка, отца современного турецкого государства и турецкого национализма, возникших после распада Османской империи в конце Первой мировой войны.

Говоря об Ататюрке, стоит упомянуть один малоизвестный факт. Дело в том, что он первым признал Советский Союз как государство, а также говорил, что у турецкого народа больше точек соприкосновения и общих ценностей с русскими народом, чем с народами Запада.

Казалось бы, странно, ведь это не помешало сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу накануне второго тура выборов как раз под портретом Ататюрка заявить, что он не уступит Турцию лжелидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который сближает Турцию с Россией.

Автономное движение Эрдогана

Эрдоган встал "поперек горла" многим важным государствам Запада, не привыкшим к тому, что кто-то на их стороне, а уж тем более из "их лагеря" препятствует им в достижении их национальных интересов от Сирии, Ирака и Ливии вплоть до Южного Кавказа и Нагорного Карабаха. А ведь все это традиционные зоны сильного, прежде всего, французского, британского и американского влияния. Более того, Эрдоган, как никто прежде, "плюнул им в лицо", наладив сотрудничество с их главным геополитическим и военным соперником — Россией.

Самостоятельная внешняя политика — роскошь, которую Вашингтон не позволяет своим союзникам в нынешние чрезвычайно сложные геополитические времена, когда в буквальном смысле слова вершится судьба мира, то есть определяется его будущее. Вашингтон об этом, разумеется, публично не распространяется, но всем об этом хорошо известно.

Знают об этом, конечно, и в Анкаре, как понимают там и кое-что еще: Турция — слишком большая и слишком важная страна, чтобы не пытаться пользоваться своими конкурентными преимуществами так, как это упорно делает в последние 20 лет, которые он руководит государством, Реджеп Тайип Эрдоган.

Запад часто разыгрывал карту пантюркизма

После Второй мировой войны Турцию приняли в Североатлантический альянс в качестве одного из его важнейших членов, защищающих южное крыло НАТО от большого и сильного Советского Союза, который, помимо западного направления, то есть Европы, всегда активно проецировал свою силу и интересы на Ближний Восток. При этом Запад отлично выучился разыгрывать карту не столько турецкого национализма, сколько турецкого пантюркизма. А тот не скрывал антипатии к советскому коммунистическому режиму, который, как считалось, зажимает религиозные и национальные права своих мусульманских и тюркоговорящих народов в Закавказье и Средней Азии. Разумеется, в этом была логика, поскольку Запад стремился дестабилизировать Советский Союз.

Теперь Запад хочет вместо исламистских демократические силы во главе Турции

Однако времена меняются. Так, теперь Запад (в основном через свои СМИ, так как политики в подобных ситуациях вынуждены проявлять осторожность и не "бежать впереди паровоза") во время турецкой предвыборной кампании не скрывал своих симпатий и желания, чтобы победил оппозиционный кандидат. "Пантюркизм" и исламизм Эрдогана оказались слишком автономными и неуправляемыми, и стало понятно, что нужно опять переключиться на игры в демократию и права человека. А это не так-то просто.

После провального военного путча против Эрдогана в июле 2016 года у турецкого аппарата безопасности было достаточно времени, чтобы проанализировать ошибки и просчеты, за которые тогда президент Эрдоган чуть не поплатился головой. Несомненно, были извлечены уроки из тех "демократических игр", которые привели к данным событиям, и были предприняты все необходимые шаги.

Иными словами, турецкое "глубинное государство" стало слишком весомо, чтобы позволить кому бы то ни было, потенциально деструктивному, взять власть в свои руки и вершить будущее государства и народа. Поэтому устроить какую-нибудь цветную революцию поле выборов оказалось невозможно. На всякий случай главные улицы и площади еще до объявления окончательных результатов заняли сотни тысяч сторонников Эрдогана, которые прославляли его победу.

Таким образом, поскольку "игра в демократию" завершилась поражением Кемаля Кылычдароглу, стало понятно, что Западу необходимо скорректировать стратегию и поискать новые решения во взаимоотношениях с Турцией. В противном случае они могут ухудшиться до неприемлемой степени. Турция не скрывает намерения развернуться, прежде всего, в экономическом плане на Восток, хотя, конечно, она не хочет при этом разрывать связи с Западом. Сейчас Турция рассчитывает, в первую очередь, на Китай, Россию, Индию и Среднюю Азию. Анкара даже якобы рассматривала возможность вступить в БРИКС, как утверждают представители Южно-Африканской Республики, которая в этом году председательствует в этом объединении.

Американские СМИ: Путин как бенефициар

Поэтому и неудивительно, что уже на следующий день после победы Эрдогана американское издание "Ньюсвик" написало, что "по результатам воскресных президентских выборов в Турции победу одержал российский президент Владимир Путин".

Издание констатировало, что Реджеп Эрдоган победил "с опережением всего на пять процентов", но отметило, что эти выборы "поставили под вопрос справедливость турецкой избирательной системы".

"Победа Эрдогана считается хорошей новостью для Владимира Путина, чьи отношения со многими мировыми лидерами обострились после того, как в феврале прошлого года он начал спецоперацию на Украине. (…) Турция при этом сыграла важную роль в конфликте, не раз выступив в качестве посредника между Киевом и Москвой. Сам Эрдоган шел по тонкой линии между поддержкой Украины и близкими дипломатическими отношениями с Россией. Обе страны имеют выход в Черное море, и поэтому поддержание тесных экономических связей осталось в приоритете у обоих правительств. Победа Эрдогана, вероятно, поможет сохранить и упрочить статус-кво.

И хотя Эрдоган осудил спецоперацию на Украине, назвав ее "неприемлемой", он также выразил критику в адрес Запада из-за его реакции на вооруженный конфликт. Турецкий президент отказался зайти в экономических санкциях против России так же далеко, как другие европейские государства, и тем не менее турецкое правительство обеспечило украинскую армию беспилотными летательными аппаратами", — пишет американское издание.

Также "Ньюсвик" подчеркивает, насколько "примечательно, что действия Турции в Североатлантическом альянсе согласуются с интересами России", и что "Турция ранее блокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО".

Вместе с тем американское издание пишет: "Кылычдароглу заявил о планах наладить более крепкие отношения с Западом и выразил поддержку кандидатуре Швеции, желающей вступить в Североатлантический альянс", и "призвал Россию держать свои руки подальше от Турции после 15 мая".

Американцы также напоминают, что Эрдоган хвалился своими отношениями с Путиным, в том числе, в ходе недавней предвыборной кампании.

"Мы не в той точке, чтобы навязывать санкции России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада, — заявил ранее в мае Эрдоган в интервью CNN. — Мы сильное государство и поддерживаем хорошие отношения с Россией".

Турция хочет самостоятельно принимать решения

Страх и Эрдоган просто не совместимы, особенно сейчас, когда его внешняя политика ознаменовалась рядом успехов, невиданных со времен распада Османской империи. Ему удалось превратить Турцию де-факто в мирового игрока и лидера мусульманского мира наряду с Саудовской Аравией. Неслучайно и государственное руководство в Эр-Рияде поспешило поздравить Эрдогана с победой на выборах.

На самом деле, кто бы ни пришел к власти в Турции после Реджепа Тайипа Эрдогана, он не сможет отказаться от его достижений в сфере турецких национальных интересов. "Дух турецкого национализма и исламизма выпущен из бутылки", и возврата к старому больше не будет. Для перехода к радикальных антитурецким методам у Запада нет ни сил, ни воли. Риски подобных действий слишком велики.

Стратегические ошибки Запада в отношении Турции

Запад, прежде всего США, опьяненные своим всесилием, совершили в политике по отношению к Турции много ошибок. Ошибок стратегических, которые теперь уже не исправить, то есть нельзя все вернуть в начало и сделать Турцию снова послушным Западу государством, которое делает все, что он скажет.

Вместе с тем я не сомневаюсь, что Запад продолжит оказывать информационное и политико-дипломатическое давление на Анкару с целью смягчить ее жесткую позицию, прежде всего в вопросах, касающихся России. В этом смысле Запад может добиться определенных успехов, но только при условии, что экономическое состояние государства начнет серьезно ухудшаться, и тогда Эрдогану придется искать помощи у крупных финансовых институтов, подконтрольных Западу.

Большой турецкий гамбит

До тех пор Эрдоган, безусловно, продолжит свой опасный, но искусный танец на грани, который он исполняет как мастер геополитической тактики, балансируя между Востоком и Западом. Причем ни одному, ни другому легко с ним не будет.

Владимир Путин рассчитывает на то, что Российской Федерации легче договариваться со странами, которые проводят самостоятельную политику, а кроме того, Эрдоган уже доказал, что после завершения многочисленных сложных переговоров и достижения договоренностей с Москвой он их соблюдает.

В этой связи я хочу напомнить о статье, опубликованной в турецком издании "Хюрриет" 29 декабря 2020 года. В ней процитированы слова Владимира Путина в адрес Эрдогана: "У нас с президентом Эрдоганом разные взгляды на определенные вопросы, порой даже противоположные. Но этот человек держит свое слово. Если он считает, что это полезно для его страны, он идет до конца. Это элемент предсказуемости, и очень важно понимать, с кем имеешь дело".

В той же статье говорилось следующее: "В прошлую пятницу, 25 декабря, когда журналисты напомнили президенту Эрдогану эти слова Владимира Путина о "сдержанном слове", турецкий лидер ответил: "Когда я познакомился с Путиным, я понял, что это по-настоящему прямой и честный человек, который держит свое слово… Это редкая страна (Россия), с которой нам удалось наладить такие крепкие отношения, как почти ни с одной другой страной мира…"

Из этого я заключаю, что Запад не обладает подобными качествами, поскольку исходит из предпосылок, противоположных российским. По мнению Запада, Эрдоган в первую очередь должен думать об общей политике союзников внутри Североатлантического альянса. То есть Западу чужда чья-то самостоятельная внешняя политика, кроме американской, которой он сейчас в целом безоговорочно следует. Для Эрдогана же самостоятельная политика стоит на первом месте.

Вот почему мой ответ на условный вопрос, вынесенный в заголовок статьи, отрицательный. Реджеп Тайип Эрдоган разыгрывает большой турецкий гамбит (мы можем назвать это "сидением на двух стульях"), и поэтому будет интересно наблюдать за ним в будущем, когда станут понятны пределы этой политики, если они вообще существуют. Ведь Турция далека от того, чтобы быть полностью самостоятельным государством.

Правда, сейчас в мире больше никто не самостоятелен, даже самые сильные игроки.