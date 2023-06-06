"Кормушка захлопнется". Американцы знают, почему Зеленский боится Трампа

Читатели Breitbart объяснили страх Зеленского перед переизбранием Трампа

Зеленский опасается возвращения Трампа в Белый дом, пишет Breitbart. В случае переизбрания экс-президента, кормушка захлопнется под носом у Киева, объяснили читатели портала. Трамп не будет выдавать Украине незаполненные чеки, как это делает Байден.

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что страшится возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году, а потом попросил больше зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" американского производства.

В интервью изданию Wall Street Journal Зеленский признал, что у него есть опасения по поводу возможного переизбрания Дональда Трампа в будущем году. По его словам, он не знает, как отреагировал бы лидер республиканцев, если бы Россия начала свою военную операцию во время его президентства.

Глава украинского государства высоко оценил реакцию администрации Байдена, которая, с тех пор как Москва в прошлом году начала свое наступление, регулярно поставляет Киеву оружие на миллиарды долларов.

Отвечая на вопрос об отношении к Дональду Трампу, Зеленский признался, что ему комфортнее вести дела с Байденом. В случае прихода к власти правительства во главе с республиканцами у Украины могут возникнуть трудности с ведением военных действий, отметил он.

"Президент Байден является президентом в период полномасштабного военного конфликта. Он помогает нам больше, чем президент Трамп", – сказал Зеленский во время интервью. При Трампе "полномасштабного военного конфликта" не было, уточнил он.

"В такой ситуации, когда есть поддержка, всегда боишься перемен, – сказал Зеленский. – Честно говоря, когда вы упомянули смену администрации, я почувствовал себя так же, как и все… Хочется перемен к лучшему, но может случиться все наоборот".

Зеленскому также пришлось не по душе утверждение Трампа о том, что он за 24 часа сумеет договориться о мирном урегулировании на Украине. По его словам, сорок пятый президент США с безразличием относился к тому, что во время его правления Россия занимала украинскую территорию, а именно Крым, присоединив полуостров при администрации Обамы в 2014 году.

Зеленский также воспользовался этим интервью, чтобы попросить у Запада дополнительные ЗРК "Пэтриот". Как он отметил, сейчас у Украины недостаточно этих оборонительных систем, и она не может защитить свою линию фронта и гражданское население в городах.

"В настоящее время есть только один вид оружия, способный остановить определенные типы ракет, запускаемых Российской Федерацией, – сказал он. – Единственная система в мире – это „Пэтриот”".

Украинский президент в заключение сказал, что 50 "Пэтриотов" будет достаточно, чтобы "в основном" защитить Украину от российских ударов с воздуха. Он дал понять, что такое оружие принесет большую пользу украинскому контрнаступлению.

В настоящее время у Украины не менее двух батарей "Пэтриот", каждая из которых включает в свой состав пусковые установки, мощную РЛС, станцию управления и прочее оборудование. Зеленский попросил 50 таких систем, и это очень большой запрос для западного мира, тем более что каждый комплекс "Пэтриот" стоит более миллиарда долларов.

Ситуацию усугубляет еще и то, что по информации американского производителя этого ЗРК компании Raytheon, всего было изготовлено около 240 пусковых комплексов "Пэтриот", а каждая ракета последнего поколения стоит 4,1 миллиона долларов.

Такой щедрый подарок в конечном итоге существенно превзойдет по своей стоимости все, что уже было обещано и поставлено Соединенными Штатами. Администрация Байдена выделила Украине военной помощи на общую сумму 37 миллиардов долларов. Правда, еще многие миллиарды долларов американских налогоплательщиков уходят в Киев в виде другой помощи.

Никто не может гарантировать безопасность этой техники в случае ее отправки на Украину. Одна из двух отправленных туда батарей уже была поражена российскими ударами, хотя представители американского военного ведомства настаивают, что ущерб минимальный.

Автор статьи: Питер Кэдл (Peter Caddle)

Комментарии читателей

Malhavok

Дома надо сидеть. Наша проблема не Украина, а Китай. Украине пусть Европа помогает.

ArmyVet

Отправленные на Украину системы вооружений оказались в руках мексиканского преступного картеля.

Lamb Shank

Трамп прекратит бесконечную передачу денег американских налогоплательщиков Зеленскому.

Randy G

Этот Зеленский – обычный попрошайка, причем профессиональный… Пора выбираться из этого болота.

Ed

Зеленский мошенник и жулик, он шантажирует Байдена доказательствами его собственных преступлений, а также преступлений его сына Хантера, которые связаны с компанией Burisma.

Kalinin Yuri

Маленькому украинскому диктатору нужно больше американских денег и оружия. Поэтому машина по их отмыванию должна работать круглосуточно, семь дней в неделю и круглогодично.

King Xevious

Пусть Европа этим занимается.

sparrow-hawk

Вся эта катастрофа – результат антироссийской политики США, которая проводится с тех пор, как Путин вышвырнул из страны американских/европейских авантюристов и стяжателей, а также российских олигархов, которые занимались разграблением ресурсов страны при путинском предшественнике Борисе Ельцине.

Госдепартамент при Виктории Нуланд вместе с ЕС и Британией организовал в Киеве переворот, а потом неонацистский режим, поставленный у власти Западом, восемь лет обстреливал русских на востоке Украины. Этот режим также намеревался передать НАТО российскую военно-морскую базу в Крыму, которой несколько столетий, и поэтому Россия вернула себе Крым.

После переворота Америка начала передавать Украине оружие и готовить ее военных. Она помогла Киеву убить 14 тысяч русских в Донбассе в последующие восемь лет. Россия пыталась вести переговоры, подписала в 2015 году Минское соглашение, а в 2022 году соглашение в Стамбуле. Но Украина и Запад отказались от их исполнения.

По сей день Америка является главной движущей силой в конфликте, она бесконечно провоцирует Россию и пытается ее ослабить (безрезультатно). Американцам надо почитать историю России, особенно о наполеоновском нашествии в 1812 году и о нападении Германии в 1941-м.

Русские тогда не покорились наступлению на их западные границы, не покорятся и сейчас.

Пора бы американцам прийти в чувство (кое-кто уже сделал это, особенно в Пентагоне), почистить свой Госдепартамент, превратившийся в машину по нагнетанию военной истерии, и подписать договор о безопасности в Европе, который Москва предлагала в конце 2021 года, а Америка отвергла его напрочь, заявив: "Нам не нужен вонючий договор о безопасности, нам нужна война, война, война!"

Fred

Погодите, а разве Трамп им оружие не давал?

GAmom

Давал, он поставил им ракеты "Джавелин", в которых Киеву отказала администрация Обамы/Байдена.

Lot Bob

Верно, Обама им одеяла посылал, еще что-то.

Forliberty

Разница в том, что они не давали украинцам незаполненные чеки, как это делается сейчас. Зеленский получает огромные деньги. Все мы знаем, куда они идут: в карманы его дружков и на банковские счета политиков из Вашингтона.

А жена Зеленского безумно тратит деньги на покупки в Париже. Говорят, за одну такую поездку в Париж она потратила в магазинах 40 тысяч долларов.

COVID Commander

Конечно, Зеленский боится возвращения Трампа. Вся эта операция по отмыванию 150 миллиардов баксов при нем не началась бы. Скорее всего, с ней покончат, если Трамп придет к власти. Кормушку захлопнут прямо перед носом у Зеленского, но Большой Парень поможет спрятать наворованное.

Hidden Name

Когда начнется весеннее контрнаступление?

AliVonSmithSki-DaTurd

Зеленский боится, так как знает, что в прошлом году разоблачили много мошеннических сделок, и Трамп тоже это знает. Путин вызывает больше доверия, чем кураторы гадкого Джо.

Scott G

Наплевать на Украину, наплевать на Россию. Мы не должны им ни цента. Всю помощь надо немедленно прекратить. Это не наш конфликт.

Biden Diaper Service

Продажный Джо хорошо помогает Киеву деньгами налогоплательщиков и получает свои 10%.

LuciusAnnaeusSeneca

А еще Демократическая партия боится потерять дойную корову, если режим Зеленского рухнет. С 2014 года огромное количество украинских денег исчезло. Они пошли на поддержку разных групп действия и подставных организаций, поддерживающих демократов.

FamousJamous

Украинское правительство коррумпировано, Зеленский коррумпирован. Американская помощь уходит к политикам, к Байдену и к Зеленскому. При царях и при СССР Украина была русской. Население восточных областей говорит по-русски, принадлежит к Русской Православной церкви и хочет быть частью России.

Трамп единственный лидер, способный покончить с конфликтом. А Зеленский хочет воевать дальше, набивая карманы деньгами!