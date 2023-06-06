Войти
ИноСМИ

Украина танцует на краю пропасти, атакуя Россию

730
0
0
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

An Nahar: Украина решила доказать Западу, что способна вести наступление против России

Украина пытается доказать Западу, что она способна вести наступательные операции против России, а не только обороняться, пишет An Nahar. Однако атака БПЛА по Москве однозначно приведет к эскалации конфликта, чего США стараются избежать, считает автор статьи.

Была ли атака беспилотников по Москве осознанной эскалацией конфликта со стороны Киева или танец на краю пропасти? Положит ли эта провокация начало широкомасштабной конфронтации?

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

Украина решительно хочет продемонстрировать свои наступательные возможности. Она не собирается довольствоваться только оборонительными позициями, а намеревается добраться до сердца Москвы с помощью искусственного интеллекта, как заявил советник президента Украины Михаил Подоляк, посылая тем самым сигнал и России, и Западу.

Когда министр обороны Украины Алексей Резников требует от Запада истребители F-16 после получения сотен единиц западных танков, нападение на Москву уже не кажется «красной линией» для Киева, который рассчитывает на безграничную поддержку США и ЕС.

Украина хочет сказать Западу, что она способна нанести удар в глубине России, хотя Соединенные Штаты открыто выступают против подобных действий, поскольку не хотят лишний раз провоцировать Кремль.

Администрация Зеленского своими атаками по территории России пытается установить новое уравнение — Москва в обмен на Киев.

Украина делает ставку на то, что Россия испробовала все имеющиеся способы ведения боевых действий, за исключением ядерного оружия. Однако Кремль не собирается прибегать к его применению из-за определенных соображений, выходящих за пределы этого военного конфликта.

Но нанесение ударов по территории России не приветствуется Соединенными Штатами, потому что они хотят ускорить прекращение конфликта на Украине.

Тем временем Киев до конца года заменит почти всё советское вооружение на натовское. Десятки тысяч украинских военнослужащих уже проходят подготовку на базах Североатлантического альянса. Украина фактически превращается в Польшу или Румынию. Она де-факто становится членом НАТО.

Перенос боевых действий на территорию России приносит материальный ущерб и оказывает психологическое давление, которое нельзя недооценивать, в то время как ВСУ готовятся начать «контрнаступление» в ближайшее время.

Конфликт на Украине длится уже 15 месяцев. Жители российских городов не ощущают на себе ее прямых последствий. Если украинские атаки по территории России участятся, то дело примет иной оборот.

Не стоит забывать, что русские всегда объединялись и шли на большие жертвы, когда опасность стучалась прямо в ворота Москвы.

Автор: Самих Сааб (سميح صعب)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
29.05.2023
Киев возлагает большие надежды на F-16
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
17.01.2023
Байден подтолкнул Путина к спецоперации на Украине
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
04.06.2021
НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 23:05
  • 50654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 06.06 04:47
  • 2483
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh