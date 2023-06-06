An Nahar: Украина решила доказать Западу, что способна вести наступление против России

Украина пытается доказать Западу, что она способна вести наступательные операции против России, а не только обороняться, пишет An Nahar. Однако атака БПЛА по Москве однозначно приведет к эскалации конфликта, чего США стараются избежать, считает автор статьи.

Была ли атака беспилотников по Москве осознанной эскалацией конфликта со стороны Киева или танец на краю пропасти? Положит ли эта провокация начало широкомасштабной конфронтации?

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Украина решительно хочет продемонстрировать свои наступательные возможности. Она не собирается довольствоваться только оборонительными позициями, а намеревается добраться до сердца Москвы с помощью искусственного интеллекта, как заявил советник президента Украины Михаил Подоляк, посылая тем самым сигнал и России, и Западу.

Когда министр обороны Украины Алексей Резников требует от Запада истребители F-16 после получения сотен единиц западных танков, нападение на Москву уже не кажется «красной линией» для Киева, который рассчитывает на безграничную поддержку США и ЕС.

Украина хочет сказать Западу, что она способна нанести удар в глубине России, хотя Соединенные Штаты открыто выступают против подобных действий, поскольку не хотят лишний раз провоцировать Кремль.

Администрация Зеленского своими атаками по территории России пытается установить новое уравнение — Москва в обмен на Киев.

Украина делает ставку на то, что Россия испробовала все имеющиеся способы ведения боевых действий, за исключением ядерного оружия. Однако Кремль не собирается прибегать к его применению из-за определенных соображений, выходящих за пределы этого военного конфликта.

Но нанесение ударов по территории России не приветствуется Соединенными Штатами, потому что они хотят ускорить прекращение конфликта на Украине.

Тем временем Киев до конца года заменит почти всё советское вооружение на натовское. Десятки тысяч украинских военнослужащих уже проходят подготовку на базах Североатлантического альянса. Украина фактически превращается в Польшу или Румынию. Она де-факто становится членом НАТО.

Перенос боевых действий на территорию России приносит материальный ущерб и оказывает психологическое давление, которое нельзя недооценивать, в то время как ВСУ готовятся начать «контрнаступление» в ближайшее время.

Конфликт на Украине длится уже 15 месяцев. Жители российских городов не ощущают на себе ее прямых последствий. Если украинские атаки по территории России участятся, то дело примет иной оборот.

Не стоит забывать, что русские всегда объединялись и шли на большие жертвы, когда опасность стучалась прямо в ворота Москвы.

Автор: Самих Сааб (سميح صعب)