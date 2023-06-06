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РИА Новости

Источник: ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест

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Украинские военнослужащие транспортируют раненного в госпитале в Донецкой области
Украинские военнослужащие транспортируют раненного в госпитале в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Источник сообщил, что ВСУ развернули в поселке Горняк госпиталь на десять тысяч мест

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке войск.

"ВСУ развернули в поселке Горняк военный госпиталь на 10 тысяч мест", - заявил источник.

С утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел".

Потери ВСУ, по словам Конашенкова, составили 250 человек. Кроме того, группировка ВС РФ "Восток" уничтожила 16 украинских танков, три БМП и 21 боевую бронированную машину, добавил официальный представитель Минобороны России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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