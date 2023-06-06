Капелланы ВСУ впервые прошли курсы подготовки в Великобритании

Занятия по "духовной поддержке и нравственному руководству" военнослужащих "во время военных операций и в послевоенный период" провели специалисты управления службы военных священников Сухопутных войск Великобритании

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Десять украинских военных капелланов впервые прошли двухнедельные курсы подготовки в Великобритании. Об этом в понедельник сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Занятия по "духовной поддержке и нравственному руководству" военнослужащих "во время военных операций и в послевоенный период" проводились специалистами управления службы военных священников Сухопутных войск Великобритании. Отмечается, что по завершении обучения украинские капелланы будут направлены в зону боевых действий.

В британском военном ведомстве уточнили, что просьба о подготовке капелланов исходила от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны королевства подчеркнули, что в настоящее время в составе Службы военного капелланства, которая была создана в ВСУ в 2021 году, числятся 160 человек. Их число планируется довести до 738, добавили в ведомстве. В апреле украинский Союз православных журналистов сообщил, что представители канонической УПЦ не получили ни одного мандата на капелланство в ВСУ.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около £2,3 млрд (свыше $2,8 млрд). В нынешнем году Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, противотанковые ракетные комплексы NLAW и реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, Великобритания вместе со своими союзниками в рамках курсов подготовки обучили уже более 15 тыс. украинских военнослужащих.