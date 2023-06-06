Нидерланды планируют прибрести в Швейцарии танки "Leopard-1A5" для их дальнейшей передачи Украине

ЦАМТО, 5 июня. Нидерланды планируют прибрести несколько десятков танков "Leopard-1A5" у швейцарской компании RUAG для их последующей передачи Украине, сообщило голландское издание NOS.nl со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, для такой покупки по-прежнему необходимо разрешение правительства Швейцарии, которое, со своей стороны, хочет в максимальной степени дистанцироваться от российско-украинского конфликта.

Комиссия Совета кантонов (парламента) Швейцарии недавно выступила за ослабление экспортного контроля на производимую в конфедерации военную технику. Речь идет о разрешении третьим странам на реэкспорт такого вооружения. Аналогичная комиссия по безопасности другой палаты швейцарского парламента, Национального совета, высказала такую же позицию еще в январе этого года.

Теперь, как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен парламентом в полном составе. Планируется, что это произойдет в июне. Однако глава комиссии по безопасности Совета кантонов Вернер Зальцман отметил, что такие послабления, даже в случае принятия, не вступят в силу до марта 2024 года.

Ранее ряд европейских стран, в частности, Германия, Дания и Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако официальный Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.

Как сообщалось ранее, швейцарская компания RUAG планирует продать 96 танков "Leopard-1A5" немецкой Rheinmetall, которая проведет их ремонт и передаст Украине. Компания RUAG семь лет назад выкупила эти машины из состава итальянской армии для последующей перепродажи. Представители компании недавно направили официальное письмо Государственному секретариату по вопросам экономики Швейцарии, чтобы получить разрешение на их продажу. Заявка была отклонена.