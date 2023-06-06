МНО Польши заключило контракт на закупку ПТУР AGM-114R2 "Хеллфайр-2"

ЦАМТО, 5 июня. Агентство вооружений МНО Польши 30 мая объявило о подписании контракта на закупку ПТУР AGM-114R2 "Хеллфайр-2" класса "воздух-земля", которые поступят на вооружение новых многоцелевых и ударных вертолетов.

Контракт на поставку 800 ПТУР AGM-114R2 производства корпорации Lockheed Martin был подписан Агентством вооружений МНО Польши с Командованием содействия безопасности СВ США (U.S. Army Security Assistance Command – USASAC).

Стоимость заказа составляет около 150 млн. долл. Поставки должны начаться в 2023 году и продлятся до 2029 года.

Как заявил 30 мая на своей странице в Twitter заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, боеприпасы предназначены для вооружения многоцелевых вертолетов AW-149, а, в конечном итоге, будут применяться и ударными вертолетами AH-64E "Апач Гардиан".

ПТУР AGM-114R2 предназначены для поражения бронированных и небронированных целей. Ракеты поступили в производство одновременно с вертолетами AH-64E "Апач Гардиан".

В июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши заключило с компанией PZL-Њwidnik (подразделение группы Leonardo) контракт на поставку 32 многоцелевых вертолетов поддержки AW-149 для Сухопутных войск страны. Первые AW-149 будут поставлены 25-й бригаде воздушной кавалерии ВС Польши до конца года. Поставки запланированы на 2023-2029 гг. Контракт также включает пакет логистики, обучение и тренажеры.

Кроме того, в сентябре прошлого года МНО Польши направило властям США запрос о закупке 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" для Сухопутных войск. Первая партия вертолетов войдет в состав 18-й механизированной дивизии, разворачиваемой на границах Польши с Россией и Республикой Беларусь.

Вертолеты будут оснащены усовершенствованной РЛС управления огнем AN/APG-78 "Лонгбоу", вооружены одноствольной 30-мм пушкой, управляемыми и неуправляемыми ракетами, смогут взаимодействовать с последними версиями танков "Абрамс".

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 800 противотанковых ракет AGM-114R2 "Хеллфайр", 4 учебных ракет M36 "Хеллфайр" CATM, а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 150 млн. долл.

По данным Janes Weapons: Air Launched, дальность стрельбы AGM-114R2 – от 0,5 км до 8 км. Ракета оснащается инерциальной системой навигации, полуактивной лазерной ГСН и 12,5-кг многоцелевой тандемной боевой частью. В зависимости от конфигурации вертолет AW-149 может нести до восьми ПТУР на двух счетверенных пусковых установках, а AH-64E – до 16 ракет на четырех ПУ.