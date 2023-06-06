Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил президент Сербии

ЦАМТО, 5 июня. Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и пополнит имеющихся парк средств для ликвидации пожаров. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Сербии Александр Вучич.

В Сербии 4 июня отмечался день МВД и день полиции. Глава государства вместе с министром внутренних дел Братиславом Гашичем начал воскресенье с осмотра оснащения, оружия и техники, включая вертолеты, а также нового командно-оперативного центра МВД, связанного с 4 тысячами уличных видеокамер в стране.

"Скоро получаем второй вертолет Ка-32 для тушения пожаров. Он станет эффективным средством борьбы с очагами возгорания в эпоху климатических изменений, когда все чаще бушуют пожары", – заявил А.Вучич на брифинге.

В конце октября 2022 года бывший в то время главой МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в действии пожарный вертолет Ка-32, полученный из РФ.

Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту, напоминает агентство.