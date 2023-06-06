Войти
ЦАМТО

Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил президент Сербии

672
0
0
Ка-32А11ВС
Ка-32А11ВС.
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 5 июня. Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и пополнит имеющихся парк средств для ликвидации пожаров. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Сербии Александр Вучич.

В Сербии 4 июня отмечался день МВД и день полиции. Глава государства вместе с министром внутренних дел Братиславом Гашичем начал воскресенье с осмотра оснащения, оружия и техники, включая вертолеты, а также нового командно-оперативного центра МВД, связанного с 4 тысячами уличных видеокамер в стране.

"Скоро получаем второй вертолет Ка-32 для тушения пожаров. Он станет эффективным средством борьбы с очагами возгорания в эпоху климатических изменений, когда все чаще бушуют пожары", – заявил А.Вучич на брифинге.

В конце октября 2022 года бывший в то время главой МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в действии пожарный вертолет Ка-32, полученный из РФ.

Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
Ка-32
Похожие новости
01.08.2022
Александр Вучич: власти Сербии надеются получить из России через месяц вертолеты Ка-32
10.06.2022
Александр Вучич обеспокоен тем, что санкции Запада могут помешать доставке в Сербию вертолетов Ка-32 из России
20.04.2017
ВВС и ПВО Южной Кореи: империалистические амбиции
13.07.2016
"Вертолеты России": поборемся за место под солнцем в Западной Европе
21.08.2013
«Оборонка» вот такой ширины
31.01.2008
Европейские страны закупают российские противопожарные вертолеты и самолеты-амфибии
27.12.2007
МЧС РФ подписало контракт на поставку в Грецию самолетов Бе-200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 23:05
  • 50654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 06.06 04:47
  • 2483
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh