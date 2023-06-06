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ТАСС

МИД РФ приветствовал усилия стран по мирному урегулированию на Украине

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Замглавы ведомства Андрей Руденко прокомментировал информацию о мирном плане Индонезии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса. Об этом заявил в понедельник ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта", - сказал замминистра.

"Насколько я знаю, официально у нас информации об этом нет, но мы слышали об этом из сообщений СМИ", - добавил Руденко.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Сингапуp
Украина
Компании
ООН
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