МИД РФ приветствовал усилия стран по мирному урегулированию на Украине

Замглавы ведомства Андрей Руденко прокомментировал информацию о мирном плане Индонезии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса. Об этом заявил в понедельник ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта", - сказал замминистра.

"Насколько я знаю, официально у нас информации об этом нет, но мы слышали об этом из сообщений СМИ", - добавил Руденко.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".