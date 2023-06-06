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РИА Новости

На Балтийском флоте начались оперативные учения

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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

На Балтийском флоте начались оперативные учения, которые продлятся до 15 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Оперативные учения с группировками Балтийского флота (БФ) начались в понедельник на Балтике под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева, они продлятся по 15 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2023 год с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева", - сообщили на флоте.

На первом этапе учений корабельные тактические группы Балтфлота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание группировок в назначенных районах Балтики. До их начала на флоте прошел ряд специальных учений по всем видам обеспечения, кроме того, балтийцы отработали приведение сил и войск Балтфлота в высшие степени боеготовности.

В учениях задействованы порядка 40 кораблей и судов, а также свыше 3,5 тысячи военнослужащих.

"К учению привлечено до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в маневрах задействовано "более 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники", отметили там.

"Целями учения являются повышение уровня готовности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской выучки экипажей кораблей и полевой выучки личного состава береговых войск флота, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами. В рамках учения отрабатываются задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота", - сообщили в пресс-службе.

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Проекты
БФ
Военные учения
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