Российские военные на тренировке в Киргизии отработали тактику ведения боя в городских условиях

Екатеринбург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, провели тренировку по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"В ходе тренировочного процесса военнослужащие отработали выдвижение в район учебно-боевых задач, штурм зданий и тактику ведения боя в городских условиях. Всего было задействовано около 80 военнослужащих и 15 единиц специальной и военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках тренировки военные обезвредили условные взрывоопасные предметы.

"Тренировочный процесс проходил в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого были задействованы различные средства имитации, в том числе стрельба холостыми патронами, свето-шумовые и дымовые гранаты", - добавили в ЦВО.