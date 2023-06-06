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Интерфакс-АВН

Российские военные на тренировке в Киргизии отработали тактику ведения боя в городских условиях

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Военнослужащие российской армии в Киргизии. Архивное фото
Военнослужащие российской армии в Киргизии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Екатеринбург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, провели тренировку по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"В ходе тренировочного процесса военнослужащие отработали выдвижение в район учебно-боевых задач, штурм зданий и тактику ведения боя в городских условиях. Всего было задействовано около 80 военнослужащих и 15 единиц специальной и военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках тренировки военные обезвредили условные взрывоопасные предметы.

"Тренировочный процесс проходил в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого были задействованы различные средства имитации, в том числе стрельба холостыми патронами, свето-шумовые и дымовые гранаты", - добавили в ЦВО.

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Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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