В Сеуле опровергли слова Борреля о поставках снарядов ВСУ

ЦАМТО, 5 июня. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе встречи с главой ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем не обсуждал поставку Киеву боеприпасов, о чем ранее заявил европейский чиновник.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское военное ведомство.

Стороны встретились в субботу на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. После переговоров Ж.Боррель написал в своем Twitter, что стороны якобы "обсудили необходимость Украины в боеприпасах". В ответ южнокорейское Министерство обороны в воскресенье заявило, что утверждение Ж.Борреля "не является правдой", так как он не обсуждал с Ли Чжон Сопом эту тему.

"Сторона ЕС только в одностороннем порядке выразила позицию, что для улучшения ситуации в (конфликте – ред.) с Россией Украине необходима поддержка системами вооружений и другим, и боеприпасы являются одним из важных видов такой помощи. Так как поддержка Украины боеприпасами не являлась предметом обсуждений, больше (эта тема – ред.) в диалоге не поднималась", – пояснило министерство.

На сегодняшний день Сеул все еще придерживается позиции о невозможности поставки Украине летальных вооружений, отмечает "РИА Новости".

Южная Корея, помимо финансовой и гуманитарной помощи Киеву, официально продала в прошлом году 100 тыс. снарядов США с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. В этом году страны договорились о поставке еще 500 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, но с условием, что их не продадут. Это должно позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на боеприпасы и избежать их переправки Украине без согласия Сеула.

По итогам встречи с В.Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал помощь машинами скорой помощи и оборудованием для разминирования. Кроме того, глава государства получил от В.Зеленского список желаемых нелетальных вооружений, который обещал рассмотреть.

Юн Сок Ель ранее заявлял, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно придерживаться только гуманитарной или финансовой поддержки Киева. Тем самым он впервые допустил возможность военной помощи Украине.