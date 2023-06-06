Войти
ТАСС

К учениям в дальней морской зоне приступили 11 тыс. военных ТОФ

484
0
0
Учения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В маневрах задействовали более 60 кораблей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Силы Тихоокеанского флота приступили к отработке задач оперативных учений, которые стартовали в акватории Японского и Охотского морей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в учениях группировки сил флота задействовали более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 35 летательных аппаратов морской авиации. В маневрах принимают участие береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

В министерстве рассказали, что во время практических действий корабельные тактические группы вместе с морской авиацией ищут подводные лодки условного противника, а также следят за ними. Они должны выполнить учебно-боевые маневры по надводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы. Военные отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

В Минобороны добавили, что силы флота развернули в назначенных районах. Военнослужащие уже начали отрабатывать задачи по планам учения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
25.04.2023
Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет учение по ликвидации подлодки
24.04.2023
К бою ТОФ: какие возможности показал Тихоокеанский флот в ходе учений
20.04.2023
Дальневосточный сигнал
03.12.2021
Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа
01.03.2021
Японские СМИ негодуют: Россия вновь проводит военные учения на Курилах
09.10.2020
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершил первый этап ЗХИ
16.01.2019
Министр обороны Филиппин посетил крейсер "Варяг"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 23:05
  • 50654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 06.06 04:47
  • 2483
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh