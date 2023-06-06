Главным препятствием для вступления Украины в НАТО назвали Зеленского

Donya-e Еqtesad: в преддверии саммита НАТО Зеленский поставил альянсу одно условие

Владимир Зеленский не на шутку обиделся на НАТО, пишет Donya-e Еqtesad. В преддверии саммита в Вильнюсе президент Украины заявил, что будет участвовать во встрече только при одном условии: если альянс наконец представит дорожную карту вступления Киева в свои ряды.

Информационное агентство "Махр" сообщило: в данный момент участие и присутствие Зеленского на саммите НАТО, который планируется провести менее чем через два месяца, в июле, под вопросом. При этом сам президент периодически жалуется на непонимание и возмущается поведением альянса, демонстрирующего, по его мнению, неопределенность в связи возможным членством Украины в организации.

Как стало известно, Владимир Зеленский заявил лидерам НАТО, что не примет участие в саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе, если к тому моменту не будет представлена ​​дорожная карта для вступления Киева в организацию.

Информация о том, что участие Зеленского в саммите НАТО, который планируется провести в ближайшем времени, под вопросом, и что сам он чрезвычайно обижен и расстроен позицией членов альянса относительно вступления в него Украины, уже неоднократно обсуждалась. С одной стороны, на самом деле позиция альянса по поводу членства Украины полна неопределенности – то передаются заявления о готовности принять ее в свои ряды, то, буквально вслед за этим, следуют утверждения о неготовности страны выполнить все критерии для вступления в НАТО в настоящий момент.

Однако неопределенная позиция альянса вполне объяснима, если учесть, что ряд его государств-членов, прежде всего, Венгрия, граничащая с Украиной, и, в меньшей степени, Германия, демонстрируют, скорее, негативную реакцию относительно перспектив присутствия в альянсе Киева. Будапешт даже прямо давал понять, что рассматривает такую перспективу как угрозу своей безопасности. С другой стороны, в нынешней ситуации, при той активной и весомой поддержке, которую имеет в нынешнем конфликте с Россией Украина, будет довольно странно, если Киев услышит от Брюсселя прямой, а не завуалированный отказ на свои запросы. Альянс, несомненно, не хочет начинать прямую конфронтацию с Россией, что весьма вероятно при вступлении в него Украины до окончания СВО, и потому всячески дает это понять украинскому руководству.

Но всего этого не может не понимать и сам Владимир Зеленский, который ранее также говорил, что Украина не будет вступать в НАТО до окончания вооруженного конфликта с Россией. Но он требовал, чтобы западные союзники поддерживали Украину, дав Киеву некие гарантии того, что Украину пригласят вступить в альянс, "как только это будет возможно". В минувшем сентябре Зеленский заявил, что Киев подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, в ответ на просьбу Зеленского о быстром вступлении в НАТО подчеркнул приверженность альянса принципу "открытых дверей" и готовность к приему в него новых членов, но добавил, что в данный момент НАТО сосредоточит свои усилия на помощи Украине, чтобы дать ей возможность защитить себя.

Позднее, уже около месяца назад, Владимир Зеленский заявил, что НАТО пришло время занять определенную политическую позицию относительно приглашения Украины в этот военный союз и Киев хочет знать, когда он сможет стать членом НАТО. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины отметил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать историческим, упомянув, что он приглашен для участия в этой встрече.

Но при этом Зеленский дал понять генсеку НАТО, что ему не хотелось бы приезжать в Вильнюс "просто в гости". Президент подчеркнул, что благодарен за приглашение посетить встречу, но при этом Украине важно получить приглашение на вступление в альянс. Подчеркнув свою просьбу, президент добавил, что на пути принятия политического решения о приглашении Украины в НАТО якобы нет объективных препятствий и теперь, когда большинство населения стран НАТО и украинцев, по его словам, поддерживают этот вопрос, настало время для соответствующих решений. Зеленский также заявил, что Украина хочет неких гарантий безопасности даже до получения членства в НАТО.

Определенно, подобная настойчивость Зеленского, поведение которого напоминает капризного ребенка, которому сначала дали возможность поиграть с любимой игрушкой, но потом ее отобрали, в альянсе рассматривают как нежелательное и даже опасное, ввиду того что военное противостояние на территории Украины только углубляется. Обещание Украины начать в ближайшее время контрнаступление уже давно, похоже, перестало быть реальным планом, а перешло в область информационного противостояния. Начать его и сам президент Украины как главнокомандующий не решается, так как видит недостаточность имеющихся в распоряжении сил. Сомневаются в этом и высокопоставленные военные и чиновники НАТО, потому и не дают Киеву никаких гарантий, лишь периодически заявляя о том, что Украина "сама принимает необходимые для этого решения".

Кроме того, для военных аналитиков на Западе очевидно, что главнокомандующий Украины не вполне контролирует собственные вооруженные силы, среди которых есть и радикальные формирования, готовые нанести удар по российской территории даже без необходимого приказа из центра, последствия которого трудно будет просчитать. Однако такая ситуация вполне возможна, полагают западные военные аналитики, если Зеленский получит от руководства НАТО какие-то твердые гарантии. И потому можно утверждать, что определенным препятствием для вступления в альянс Украины является личность самого ее президента, у которого нет необходимого авторитета в своих вооруженных силах.

Вопрос о членстве Украины в НАТО уже давно являлся предметом острой политической борьбы в этой стране, с того момента, как Украина в 1991 году заявила о выходе из состава Советского Союза. Многие полагают, что после присоединения к России четырех украинских областей по итогам прошлогодних сентябрьских референдумов этот вопрос предрешен, но правы и те, что он в то же время таит в себе и опасность, как никогда ранее. Потому довольно обтекаемыми выглядит и недавний комментарий относительно вступления Украины со стороны генерального секретаря организации, который заявил, что приверженность альянса данным ранее обещаниям Украине не изменилась, но добавил, что блок "должен сделать так, чтобы Украина выиграла данный конфликт как независимая страна". И потому, заключил Столтенберг, любая дискуссия о членстве Киева зависит от того, является ли Украина на самом деле независимой страной Европы.