Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область

Кадыров предложил отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область.

Он подчеркнул, что для устранения боевиков на российской территории без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры нужен опыт не только военный, но и антитеррористический. Кадыров отметил, что чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности. Кроме того, они участвовали в освобождении почти 40 населенных пунктов в ЛНР и ДНР, включая Мариуполь, где они сражались с превышающими их по численности украинскими войсками.

"Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что всего в батальонах и полках силовых и военных структур служат более 70 тысяч чеченцев. Он подчеркнул: все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. По словам главы Чечни, эти бойцы обладают новейшей техникой, безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего для защиты России и ее граждан.

"Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!" — заключил он.

Как сообщили сегодня в Минобороны, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.

Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.

В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.

По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.