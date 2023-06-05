Секретарь Совбеза Армении заявил о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном уже в этом году

По его словам, ведутся очень интенсивные переговоры

Ереван. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян считает возможным подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца 2023 года.

"Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире. Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение", - заявил Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, Ереван оценивает встречу 1 июня в Кишиневе премьера Армении и Азербайджана положительно.