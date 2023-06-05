Союзники негодуют: оружие НАТО растаскивают по Украине

WP: в НАТО выразили сомнение, что Киев контролирует ситуацию

Украинцы используют оружие нецелевым образом, пишет Washington Post. По мнению автора, Киев просто не контролирует ситуацию.

Боевики из России, сражающиеся против Москвы, которые на прошлой неделе предприняли попытку прорыва в Белгородской области, использовали как минимум четыре бронированные машины, предоставленные Соединенными Штатами и Польшей, о чем сообщили американские чиновники. Это поднимает вопросы о нецелевом использовании военного оборудования, поставляемого Украине странами НАТО, а также о готовности Киева выполнять обязательства по обеспечению сохранности техники, переданной ему его сторонниками.

Три колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP), использованные в ходе налета, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая – Польшей. Об этом рассказали источники, успевшие ознакомиться с выводами американской разведки, о которых ранее не сообщалось, и попросившие не называть их имена.

Судя по фотографиям, подлинность которых газета Washington Post проверила, у боевиков также были винтовки бельгийского и чешского производства и по крайней мере один противотанковый гранатомет AT-4, который используют американские военные и вооруженные силы западных стран.

Американские и западные чиновники требуют, чтобы Украина тщательно отслеживала перемещение оружия на миллиарды долларов, которое ей предоставили союзники. Стоит отметить, что сторонники Киева запретили украинским силам использовать западное оружие и технику для осуществления атак на российской территории. Однако недавний прорыв в Белгородской области говорит о том, что западная техника может переходить из рук в руки непредсказуемым образом и что у Украины есть проблемы с контролем, которые мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признавать. Судя по кадрам, изученным Washington Post, российские войска в итоге операции получили как минимум две бронемашины MRAP.

Налет в Белгородской области возглавили "Легион "Свобода России" и еще одно формирование под названием "Русский добровольческий корпус". В состав этих групп входят этнические русские, а также граждане России, которые выступают против президента Владимира Путина и настаивают, что они стремятся "освободить" свою родину. Известно, что некоторые члены этих групп – неонацисты и представители других движений, исповедующих экстремизм.

По словам Ильи Пономарева*, политического координатора "Легиона "Свободная Россия", эта группа является частью "Интернационального легиона" – коалиции боевиков, которую контролирует и вооружает украинская армия. "Русский добровольческий корпус" или РДК – независимая группировка, которая утверждает, что некоторые ее члены состоят в "Интернациональном легионе", хотя сам легион отрицает связь с РДК. Представители "Интернационального легиона" не отреагировали на нашу просьбу выступить с комментариями.

Прорыв в Белгородской области произошел на прошлой неделе на фоне всеобщих ожиданий, что Украина вот-вот начнет свое контрнаступление. За этим налетом последовал ряд других атак на территории России, в том числе атаки беспилотников в Москве и мощный артобстрел в Белгородской области.

В четверг, 1 июня, РДК взял на себя ответственность за атаки на территории Белгородской области. В видеообращении, опубликованном в Telegram-аккаунте группировки, боевики объявили о начале "второй фазы" своих операций на территории России.

В четверг "Легион "Свободная Россия" тоже опубликовал видео, в котором демонстрируется то, что его члены назвали атаками на российские силы. Газете Washington Post удалось подтвердить, что эти атаки произошли примерно в полутора километрах от села Новая Таволжанка Белгородской области. В пятницу группа опубликовала снимок танка на улицах этого села – танка, который якобы был задействован в боях.

Приграничные районы Белгородской области подверглись интенсивным обстрелам, о чем рассказали местные чиновники, сообщив о гибели двоих человек. Российские чиновники и журналисты называют череду ударов по Белгородской области крупнейшей бомбардировкой российских территорий с начала специальной военной операции России на Украине.

В Шебекино загорелись два многоквартирных дома, о чем в Telegram написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что с четверга в регион прилетело как минимум 850 снарядов. Местная пресса сообщает, что тысячи жителей были эвакуированы и некоторые из них с негодованием отзывались о том, что они называли бездействием властей.

"Нас заставили бросить наш дом, мы бежали от артобстрела, прятались у друзей. Вчера мы хотели вернуться, чтобы забрать наших собак, но нам не разрешили, – написал один из жителей Шебекино под постом губернатора области. – Что нам, пенсионерам, теперь делать?"

Между тем высокопоставленные чиновники в Москве продолжают демонстрировать спокойствие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал затрагивать тему атак в Белгородской области во время своего ежедневного брифинга с журналистами.

На вопрос об использовании оружия американского производства для проведения трансграничных атак представитель Госдепартамента США ответил: "Соединенные Штаты не поощряют и не способствуют осуществлению атак на территории России. Мы четко дали понять, что мы не поддерживаем применение оборудования американского производства для атак внутри России, в том числе тех, которые были совершены украинцами на минувшей неделе".

"Наше внимание сосредоточено на предоставлении Украине оборудования и обучения, необходимых ей для возвращения ее суверенной территории, и мы занимаемся именно этим", – добавил он.

По словам другого американского чиновника, "каждая страна принимает свои собственные суверенные решения о том, какую помощь они оказывают Украине и какие условия они им ставят". Он добавил, что "многие обращались к украинцам с теми же просьбами, что и мы".

Представитель Вооруженных сил Украины переадресовал наши вопросы киевскому Управлению военной разведки, которое не ответило на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

Пономарев* признал, что действительно существуют ограничения на применение вооружений западного производства для атак на Россию, но добавил, что использованные транспортные средства много раз меняли владельцев, что сделало их применение в данных условиях допустимым. По его словам, его люди использовали "трофеи", которые русские захватили у украинцев и которые впоследствии были отбиты членами легиона. Однако Пономарев* не смог предоставить никаких доказательств в поддержку своего утверждения о том, что легион отбил западную технику у российских войск.

В своем заявлении для Washington Post РДК сообщил, что в ходе операции его бойцы не применяли военное оборудование иностранного производства. Однако на фотографиях, опубликованных на страницах РДК в соцсетях, и в видео, отправленных группировкой газете Washington Post, видно, что у бойцов в руках были винтовки CZ Bren чешского и FN SCAR бельгийского производства, на что указал хранитель огнестрельного оружия и артиллерии британских королевских оружейных складов Джонатан Фергюсон (Jonathan Ferguson).

Бельгия и Чешская Республика действительно поставляют оружие Украине, и вполне вероятно, что эти винтовки были получены именно от этих стран, как сказал Эндрю Гэлер (Andrew Galer), эксперт по стрелковому оружию в фирме Janes, внимательно изучив снимки. Но он все же добавил, что это оружие могло быть передано каким-то другим государством-посредником.

По словам двоих американских добровольцев, проходящих службу на Украине, винтовки Bren и SCAR обычно раздаются украинским солдатам и иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

Представитель Министерства обороны Бельгии отказался сообщить, сколько винтовок страна отправила на Украину, или подтвердить тот факт, что на имеющихся фотографиях действительно была одна из таких винтовок. "Поставляемое оружие всегда передается официальным властям и регулярной армии, которая несет за него ответственность", – сказал представитель министерства.

Министерства обороны Польши и Чешской Республики от комментариев отказались.

Ранее не было никаких публичных указаний на нарушения условий соглашения о передаче оружия, однако этот эпизод ставит под сомнение способность Киева выполнять свои обязательства в дальнейшем и готовность Соединенных Штатов с этим мириться. На это указал Марк Кансиан (Mark Cancian), отставной офицер морской пехоты и старший советник Центра стратегических и международных исследований. По его словам, украинцы "явно в этом замешаны", а Соединенные Штаты "отмечают в своих заявлениях, что это противоречит правилам".

С 22 мая фотографии и видеозаписи налета начали распространяться в соцсетях, и обе группировки продвигали их на своих каналах. Washington Post независимым образом проверила видеоролик и фотографию, опубликованные РДК, где – наряду с другой видеозаписью – показаны как минимум четыре MRAP и бронемашина Humvee, оснащенная пулеметом 50-го калибра. Видео и фотография были сделаны на дороге на территории Украины, примерно в 7 километрах от российской границы. Однако на основании этих изображений газета не смогла определить, откуда туда прибыли MRAP и Humvee и были ли среди них те, которые зафиксировала американская разведка.

На изображениях также присутствуют солдаты с желтыми нарукавными повязками, которые обычно носят украинские военные. На MRAP и Humvee были видны белые кресты, которые украинские военные рисуют на транспортных средствах. На левой передней двери одного из MRAP также отчетливо была видна направленная вверх стрелка.

На фотографиях и видео, позже появившихся в российских соцсетях, видны как минимум два таких же MRAP – на обоих нарисованы белые кресты, а на одном из них – такая же стрелка на двери. Один из MRAP позже появился на видео, опубликованном российским новостным агентством "Известия", где сообщалось, что теперь его будут использовать российские военные.

Авторы: Алекс Хортон (Alex Horton), Джон Хадсон (John Hudson), Сэмюэл Оукфорд (Samuel Oakford), Изобель Кошим (Isobel Koshiw)

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Комментарии читателей Washington Post:

Blueanon

Очевидно, Байден и идиоты в Конгрессе не успокоятся, пока не развяжут третью мировую.

Bill64738

Вот почему мы не хотели давать украинцам американские танки и самолеты. Украинцы обязательно атакуют русских на русской земле. Если мы не хотим, чтобы наши самолеты и танки использовались таким образом, – если образы того, как американские самолеты и танки атакуют российские города и села, заставляют нас тревожиться по поводу третьей мировой войны, – тогда просто не давайте их Украине.

If Else

Украина: просто дайте нам пару десятков F-16, и мы обещаем никогда-никогда не применять их против России. Хлопаем глазами и киваем.

США: Вы обещаете? Честно-честно? Ну ладно.

Arch V

Просто не передавайте американское оружие в руки нацистов.

Longjohns

Киев хочет, чтобы НАТО вступила в конфликт, чтобы одержать победу. А мы хотим, чтобы Украина сражалась, пока у нее не закончатся люди, чтобы ослабить Россию. Цели разные.

Zipline

Ребята из этих легионов – бесчестные негодяи, и Украине следует тщательно обдумать ситуацию, прежде чем давать им в руки американское оружие, с помощью которого они совершают налеты на территории России.

Kevin Eric Cahill

Все будет становиться только хуже: Украина использует наши же истребители F-16, чтобы втянуть нас в войну.

*Признан иностранным агентом